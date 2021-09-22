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22 Eylül 2021 Çarşamba 10:01:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 10:17:00

Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı

Kaynak: Yeni Şafak

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Yunanistan'ın Fransız ‘Nautical Geo' araştırma gemisini Mavi Vatan'a sokmayan Oruç Reis, gemiyi, “Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girersen müdahale edilecek” diye uyardı. Kıta sahanlığına sokulmayan gemi dönmek zorunda kaldı.

Yunanistan ile son krize konu "Nautical Geo" araştırma gemisinin Girit açıklarındaki araştırma görevi bugün sona eriyor. Bölgede yeni bir kriz beklenmese de Türk donanması, Girit Adası açıklarında Türk kıta sahanlığı üzerindeki bekleyişini sürdürüyor.

Yeni Şafak'ın habere göre, Yunanistan, 16 Eylül'de Nautical Geo araştırma gemisinin 16-22 Eylül tarihlerinde bölgede araştırma yapacağını duyuran bir Navtex yayınlamıştı. Yayınlanan Navtex'i inceleyen Türkiye, araştırma faaliyetinin yürütülmek istendiği alan içerisinde küçük bir sahanın Türkiye-Libya deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasıyla çizilen sınırları aşarak Türkiye kıta sahanlığında yapılmak istendiğini görünce karşı Navtex yayınlayıp araştırma faaliyetine itiraz etmişti.

DONANMA TAKİBE ALDI

Yunanistan'ın olası provokasyon ihtimaline karşı uyarıyla yetinilmedi. Türk donanması, girilmek istenen bölgeye TCG Oruç Reis fırkateynini gönderdi. Geminin araştırma çalışmaları ilk günden bu yana uzaktan izlendi. Provokasyon, geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı yaşandı. Fransız "Nautical Geo" araştırma gemisi, Türkiye'nin karşı Navtex'le yaptığı uyarıya rağmen Türk kıta sahanlığına yöneldi. Mavi Vatan sınırlarımıza yaklaştığında ise durduruldu. Telsizle geminin bilgileri alınıp hangi faaliyeti icra ettiği, nereden nereye gittiği soruldu. Ardından hem Dışişleri Bakanlığı hem TCG-Oruç Reis komutası tarafından; Türkiye'den izinsiz yapılan araştırma faaliyeti konusunda uyarıldı. Yapılan faaliyetin Türkiye ile koordine edilmesi gerektiği, koordine edilmeksizin Türk kıta sahanlığına giremeyeceği, girdiği takdirde müdahale edileceği uyarısı yapıldı. Gemi, kıta sahanlığımıza sokulmadı ve geri döndürüldü. Bugün tamamlanacak araştırma faaliyeti kapsamında TCG-Oruç Reis, olası yeni provokasyon girişimlerine karşı nöbetine devam etti.

FRANSIZ GEMİSİYLE PROVOKASYON

Yunanistan, Türkiye-Libya münhasır ekonomik bölge (MEB) sahasıyla belirlenen Doğu Akdeniz'deki Türkiye kıta sahanlığının batı sınırlarına müdahale amaçlı provokasyonunu, AB desteğini arkasına almak için, "East Med boru hattının olası güzergahının tespiti ve haritalandırılması" araştırması kılıfı altına sakladı. Araştırma sahasını belirlerken, Türkiye kıta sahanlığından çok küçük bir sahayı bilinçli olarak araştırma sahasına dahil etti. Bu provokasyon için de Fransız araştırma gemisi tercih edildi.

MAVİ VATAN GEÇİLMEZ

Perşembe akşamı yaşanan olay, birkaç gün sonra Türkiye'yi töhmet altında bırakmayı amaçlayan yalanlarla basına servis edildi. Türkiye'ye karşı AB kamuoyu desteğini amaçlayan Yunan propagandası, Türk Kıta Sahanlığı'na girildiği gizlenmek suretiyle, "Yunanistan karasularının dışına çıkıldığında, yani 6 deniz milinin ötesine geçildiğinde Türk savaş gemilerinin harekete geçtiği" yalanıyla servis edildi. Bu gelişmeler üzerine Yunan provokasyonları karşısında suskunluğunu koruyan Ankara cevap vermek zorunda kaldı. AB'nin şımarık çocuğu Yunanistan'ın provokatif girişimlerine karşı iyi komşuluk ilişkilerini önceleyen ve vakur tavrını sürdüren Türkiye, artan Yunan propagandası üzerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla iddialara cevap verdi. Açıklamada Yunanistan'a uluslararası hukuk, deniz hukuku ve 18 Mart 2020'de BM'ye bildirilen Türkiye Kıta Sahanlığı haritasına atıf yapılmak suretiyle bu tür çalışmaların ancak Türkiye işbirliğiyle yapılabileceği konusunda uyarıldı. Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm ve diyalog arayışlarını birçok ileri adımla destekleyen Türkiye, Mavi Vatan sınırlarının provokasyonlarla delinemeyeceğini de göstermiş oldu

Etiketler : Nautical Geo YUNANİSTAN MAVİ VATAN Milli Savunma Bakanlığı
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