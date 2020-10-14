Oruç Reis faaliyet göstereceği bölgeye ulaştı
Enerji Bakanı Dönmez yaptığı açıklamada Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardığını açıkladı.
Bakan Dönmez:"Oruç Reis Araştırma Gemimiz de faaliyet göstereceği lokasyona vardı. 10 km uzunluğundaki sismik kabloları deniz tabanına sermeye başladı. Dün teste başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlayacağız. İlk etapta 10 günlük bir çalışma yürüteceğiz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "ICCI 2020 – 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı"na video konferans yöntemiyle katıldı.
Bakan Dönmez, konuşmasında, "Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı. Dün testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
- Can Dündar için istenen ceza belli oldu
- İzmir'de terör örgütü DEAŞ operasyonu
- Başkan Erdoğan'dan AYM açıklaması: Ona düşmezdi
- 8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 1'i emniyet müdürü 16 eski polis gözaltına alındı
- İsrail ordusu doğruladı! Katil Esed'e gizli operasyon
- Türk SİHA'ları göz kamaştırdı: Bayraktar SİHA ve MAM-L'den üstün başarı