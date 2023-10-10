Ortalık yıkıldı... Tüm Türkiye, Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı
Eyüpspor'daki başarılı performansıyla göz dolduran Arda Turan adından söz ettirmeye devam ediyor. 1. Lig'e damga vuran genç teknik direktör Arda Turan ve ekibi Eyüpspor'daki istatistikleriyle dikkat çekti. İşte detaylar...
Eyüpspor'da sezona müthiş bir başlangıç yapan teknik direktör Arda Turan, performansıyla dikkat çekiyor. Trendyol 1. Lig'de şu ana kadar 8 maçın 7'sini kazanan Arda Turan, gündeme damga vurdu.
ARDA TURAN, EYÜPSPOR'U UÇURUYOR
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da geçtiğimiz sezonun son haftalarında teknik direktörlük görevine getirilen Arda Turan, bu sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı. İlk 8 haftanın 7'sinde 3 puanı alan Turan ve ekibi istatistikleriyle dikkat çekti.
GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Arda Turan, Eyüpspor'un başındaki performansıyla gündemden düşmüyor. 8 lig maçında 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan genç hoca, maç başına 2.63 puan ortalaması yakaladı. Ligde 19 golle en fazla ağları sarsan Eyüpspor, kalesinde yalnızca 4 gol görerek başarılı bir istatistik ortaya koydu.
HEDEF SÜPER LİG
Sezona müthiş bir başlangıç yapan Eyüpspor'da hedef Süper Lig'e çıkmak. Arda Turan, sezon başında yaptığı açıklamada, "Oyuncularıma maçtan sonra şunu söyledim; '8 ay sonra şampiyonluk yoluyla Süper Lig'e çıkacağız.'" ifadelerini kullanmıştı.
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