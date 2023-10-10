Ortalık yıkıldı... Tüm Türkiye, Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı

Eyüpspor'da sezona müthiş bir başlangıç yapan teknik direktör Arda Turan, performansıyla dikkat çekiyor. Trendyol 1. Lig'de şu ana kadar 8 maçın 7'sini kazanan Arda Turan, gündeme damga vurdu.

ARDA TURAN, EYÜPSPOR'U UÇURUYOR

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da geçtiğimiz sezonun son haftalarında teknik direktörlük görevine getirilen Arda Turan, bu sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı. İlk 8 haftanın 7'sinde 3 puanı alan Turan ve ekibi istatistikleriyle dikkat çekti.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Arda Turan, Eyüpspor'un başındaki performansıyla gündemden düşmüyor. 8 lig maçında 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan genç hoca, maç başına 2.63 puan ortalaması yakaladı. Ligde 19 golle en fazla ağları sarsan Eyüpspor, kalesinde yalnızca 4 gol görerek başarılı bir istatistik ortaya koydu.

HEDEF SÜPER LİG

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Eyüpspor'da hedef Süper Lig'e çıkmak. Arda Turan, sezon başında yaptığı açıklamada, "Oyuncularıma maçtan sonra şunu söyledim; '8 ay sonra şampiyonluk yoluyla Süper Lig'e çıkacağız.'" ifadelerini kullanmıştı.