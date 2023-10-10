VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ortalık yıkıldı... Tüm Türkiye, Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı
Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'ye ihracatı artırmak istediklerini söyledi
UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğini Türkiye ve İtalya ortaklığına verdi
Ortalık yıkıldı... Tüm Türkiye, Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı
Gelir İdaresi, yeniden değerleme oranına ilişkin haberlere açıklık getirdi
Türk savunma sanayisinin ihracattaki yeni silahı
10 Ekim 2023 Salı 14:31:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 14:31:00

Ortalık yıkıldı... Tüm Türkiye, Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı

ABONE OL

Eyüpspor'daki başarılı performansıyla göz dolduran Arda Turan adından söz ettirmeye devam ediyor. 1. Lig'e damga vuran genç teknik direktör Arda Turan ve ekibi Eyüpspor'daki istatistikleriyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Eyüpspor'da sezona müthiş bir başlangıç yapan teknik direktör Arda Turan, performansıyla dikkat çekiyor. Trendyol 1. Lig'de şu ana kadar 8 maçın 7'sini kazanan Arda Turan, gündeme damga vurdu.

ARDA TURAN, EYÜPSPOR'U UÇURUYOR

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da geçtiğimiz sezonun son haftalarında teknik direktörlük görevine getirilen Arda Turan, bu sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı. İlk 8 haftanın 7'sinde 3 puanı alan Turan ve ekibi istatistikleriyle dikkat çekti.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Arda Turan, Eyüpspor'un başındaki performansıyla gündemden düşmüyor. 8 lig maçında 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan genç hoca, maç başına 2.63 puan ortalaması yakaladı. Ligde 19 golle en fazla ağları sarsan Eyüpspor, kalesinde yalnızca 4 gol görerek başarılı bir istatistik ortaya koydu.

HEDEF SÜPER LİG

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Eyüpspor'da hedef Süper Lig'e çıkmak. Arda Turan, sezon başında yaptığı açıklamada, "Oyuncularıma maçtan sonra şunu söyledim; '8 ay sonra şampiyonluk yoluyla Süper Lig'e çıkacağız.'" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : Arda Turan Eyüpspor başarısı Eyüpspor
Davette buluştular

Davette buluştular
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX