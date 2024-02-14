Ortalık toz duman! CHP'de koltuk kavgası büyüyor

CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları parti içi kavgayı büyüttü. CHP'de önceki gün MYK ile PM toplantısı gerçekleştirildi. Geç saatlere kadar süren tartışmaların yaşandığı toplantıda Hatay ve İzmir'de adaylarda değişikliğe gidilmezken, 3'ü büyükşehir olmak üzere 4 il ile 11 ilçede daha adaylar açıklandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Malatya Miletvekili Veli Ağbaba oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu olarak belirlendi. Depremin vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere aday gösterildi.

11 İLÇEDE 6 BAŞKAN GİTTİ!

İstanbul'da bulunan 39 ilçeden 28'i daha önce belirlenmişti. Toplantıda, 11 ilçenin daha adayı belli oldu. Kadıköy'ün de aralarında bulunduğu 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Kadıköy'de Mesut Kösedağ, Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Sarıyer'de Oktay Aksu, Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu ve Esenyurt'ta Ali Gökmen aday gösterildi. Ankara'da CHP'nin kalesi konumundaki Çankaya'da aday gösterilecek isim de belirlendi. İki dönemdir Çankaya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Alper Taşdelen dönemi sona erdi. Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Adayların açıklanmasının ardından istifalar ve protestolar peş peşe geldi. Çok sayıda partili, açıklanan adayları için İstanbul İl Başkanlığı'nı bastı. Artvin'in CHP'li Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa etti. Elçin geçtiğimiz aralık ayında partisi tarafından seçimlerde yeniden aday gösterilmeyeceğini anlayınca belediye önünde bir basın açıklaması düzenlemiş ve aday adaylığı sürecini durdurduğunu açıklamıştı.

AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİ

Öte yandan Adana'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti. Soner Çetin, "Son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük. Atatürk ilkeleri, cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların göz ardı edildiği, tarafsız ve liyakate hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık" dedi.

'İTHAL BAŞKAN İSTEMİYORUZ'

Bir grup CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in tekrardan aday gösterilmemesini İstanbul İl Binası önünde protesto etti. Aslan Uzun isimli partili Avcılar'da ithal başkan istemediklerini söyledi. Partililer, "Yönetim taleplerimizi ciddiye almazsa sandığa gitmeyiz" dedi.

İNCE'DEN CHP'YE ELEŞTİRİ! 'ADALET YOK, LİYAKAT YOK'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Zafer Burak Hasar olduğunu açıkladı. Muhalefet partilerini eleştiren İnce, "CHP'ye bakın partisinin genel sekreterlerine Esenyurt'u, Beykoz'u veremiyor ama 30 yaşındaki avukatına Çankaya'yı veriyor. Arpalık çünkü her yer. Adalet yok, vicdan yok, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa herkesi etkiliyor. Selim Temurci CHP listesinden İstanbul milletvekili seçildi. Kendi partisi diyor ki 'Gel İstanbul'dan aday ol', 'Olmam, ben AK Parti'nin adayını destekleyeceğim' diyor. Oy verenlerin vicdanına bırakıyorum bunu. Böyle 39 kişi var. Yazık, günah" ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN İSTİFA ETTİ! 'MÜTEAHHİTLERE YENİK DÜŞTÜM'

Adı Kadıköy ya da Esenyurt adaylığı için konuşulan ve dört dönem CHP'de milletvekilliği yapan Gürsel Tekin, partiden istifa etti. Parti yönetimine sert sözler söyleyen Tekin, "Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı bir yapı haline dönüşmüştür" dedi. Tekin "Partide bir görevim olmamasına rağmen sahada çalışmaya devam ettim. Partim için müşahitlik ve mücahitlik görevimi eksiksiz yerine getirdim. İstifamın sebebi belediye başkan adaylığı filan değil. Ben müteahhitlere yenildim. Tabii ki siyaset yapmaya devam edeceğim. Temiz eller operasyonu ile mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

SARIGÜL'DEN TEKİN'E DESTEK

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin'in CHP'den istifa etmesinin ardından parti yönetimine çağrıda bulunarak "Gürsel Tekin, 'giderse gitsin' denecek bir siyasetçi değildir. Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum" diye konuştu.