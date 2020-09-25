Türk bayrağını indirmeye çalıştı, ilçe ayağa kalktı

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25 Eylül 2020 Cuma 08:49:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 08:53:00

Ortalığı karıştıran iddia: Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi, linçten polis kurtardı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, şehitler için hakim bir tepede bulunan Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi, polis ekiplerince yakalandı. Olayı duyan vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen kişi, polis ekiplerinin havaya ateş açması sonucu öfkeli kalabalığın arasından kurtarıldı. Şanlıurfa Valiliği'nden yaşanan olayla ilgili açıklama geldi.

Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi, şehitler için hakim bir tepeye kurulan hatıra ormanındaki dev Türk bayrağını indirmeye çalıştı. Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kaçmaya çalışan şüpheliyi kayalık alanda yakaladı. Polis ekipleri, şüpheliyi bulunduğu yerden indirmek için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak şüpheliyi polis kontrolünde bulunduğu yerden indirdi. Bu sırada olayı duyarak toplanan kalabalık, şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Zırhlı araca bindirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN TÜRK BAYRAĞINI İNDİRME GİRİŞİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir kişinin Türk Bayrağını indirmeye çalışmasıyla ilgili valilik açıklamada bulundu.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir şahsın Türk Bayrağını indirmeye çalışmasıyla ilgili valilik açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "24.09.2020 tarihinde saat 18.15 sıralarında ilimiz Birecik İlçesi Meydan Mahallesi Şehitlik Tepesinde bulunan bayrağımızı indirmeye teşebbüs eden U.K. isimli şahıs, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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