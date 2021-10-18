Kapalı kapılar ardında karanlık ittifak!

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18 Ekim 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 12:36:00

Ortalığı karıştıracak bomba iddia! HDP'den CHP'ye gündemi sarsacak şart

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Kapalı kapılar ardında terörist başı için masa kuruldu. HDP'nin 'Öcalan serbest kalmalı' şartına CHP karşı çıkamadı. Millet İttifakı'nın lokomotif partisi CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı HDP, 2023 seçimleri için pazarlığa başladı. HDP'nin sandıkta destek için terörist başı Öcalan ile baskı yaptığı öne sürüldü.

HDP ile sürdürülen 'Yeni Anayasa' çalışmaları ifşa olan CHP, şimdi de aynı parti ile terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkarılması pazarlığı yapıyor. HDP-CHP arasında yapılan görüşmeleri ifşa eden Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan belediye seçimi ittifakının 2023 seçimleri öncesi yeni bir boyuta taşınacağını ve HDP'nin bu süreçte CHP'ye Öcalan'ın ev hapsine alınması konusunda baskı yaptığını söyledi.

Yerel seçim döneminde kurulan ittifakı sürdürmek isteyen taraflar üç aşamalı plan üzerinde temaslarını sürdürüyor. İlki ortak aday olan müşterek plana göre ikinci tur hesabı ve sağ bloktan bir adayın belirlenmesi ve başkan yardımcılıklarının dağılımı görüşmenin iki ve üçüncü boyutları. Taşkaya, sistemin değiştirilmesi maddesinin müzakere maddeleri arasında yer aldığını ve buradan kastın sadece parlamenter sisteme geçişten ibaret olmadığının altını çizdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Öcalan şartına ek olarak eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bırakılması ve Suriye'de PKK bölgelerine yapılacak askerî operasyonlar konusunda ortak strateji belirlemekte pazarlık konuları arasında.

TEK MOTİVASYONLARI ERDOĞAN KARŞITLIĞI

AK Parti Genel MKYK Üyesi ve Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, kapalı kapılar ardında yürütülen kirli pazarlıkların yapıldığını ve karanlık ittifakların kurulduğunu söyledi. CHP'nin kendi dinamiklerinden kopuş sürecinin kaset kumpası ile başladığını söyleyen Ayvalı "Erdoğan karşıtlığında birbirleriyle ilgisiz, zıt kutuplar konsolide oldu. Deniz Baykal'a kurulan tuzak sonrası startı verilen süreç CHP'yi dönüştürmeye devam ediyor. Parti ulusalcı çizgiden tamamen uzaklaştı. Öcalan konusunu ya da Suriye'de atılacak millî güvenlik amaçlı adımları HDP ile konuşmaları da bunun göstergesidir. Şu an kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde alınan kararlar ve CHP'nin verdiği taahhütleri yine Erdoğan karşıtlığı üzerinden ve yüzde 50+1 barajı ile anlatacaklar. Eski sistem olsa direkt olarak TBMM'yi sabote ederek hükûmeti devirme yoluna giderlerdi. Şimdi durum farklı' dedi.

HDP DAYATIYOR CHP KABUL EDİYOR

Ayvalı, HDP'nin açık ve net bir biçimde kendisini dayattığını ifade ederek "Terörist başı üzerinden yapılan pazarlık başta olmak üzere HDP'nin tüm taleplerine CHP ya sessiz kalıyor ya da da kabul ediyor. Çok yakında tabanı alıştırma egzersizlerine şahit olacağız. Tüm olan biten bir siyaset dizaynı ve politik mühendislik. Türk halkı bunu görmeli" diye konuştu.

YA ÖZGÜRLÜK YA EV HAPSİ

Geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi CHP-İP-SP ve HDP ittifakının kapalı kapılar ardında yapılan anayasa çalışmalarını ilk ifşa eden isim olan eski İyi Parti Medya Tanıtım Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, şunları kaydetti: HDP, Öcalan'ı CHP'ye karşı şantaj aracı olarak kullanıyor. HDP, terör örgütü elebaşının bırakılmasını istiyor. Bu süreçte harici unsurların da desteği ile yürütülecek kapsamlı kampanyanın etkili olacağı inancındalar. Her ne kadar kampanya Öcalan serbest kalsın üzerinden planlansa da ev hapsine razı olacaklar. Gizli pazarlığın alt maddeleri bunlar. Ancak her şey bundan ibaret değil. Kandil-Öcalan-HDP ilişki-görüşme trafiğinin başlatılması bir diğer talep. PKK elebaşının seçim öncesi mesajlarının kamuoyuna ulaşmasının sağlanması ve Asrın Hukuk Bürosunun yeniden aktif görev alması isteniyor.

Etiketler : Yeni Anayasa CHP HDP CHP-İP-SP ve HDP ittifakı
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