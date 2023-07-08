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Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:08:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:08:00

Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ve kuzey kesimleri ve Sinop çevresinde beklenen gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın etkisinin, pazartesi akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor.

ORTA KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİ İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : orta karadeniz doğu karadeniz sağanak
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