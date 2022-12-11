VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı rekor sürede tamamlandı
İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı
MSB'den operasyonlara destek veren helikopter pilotlarına ilişkin paylaşım
Festivali açtılar
THY, Irak seferlerinde Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Milyonluk anlaşma
Ehliyetine iki yıl el konuldu
Resesyon endişeleri arttıkça başta ABD teknoloji şirketlerinde olmak üzere işten çıkarma dalgası gen...
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 bin 363 tarihi eser ele geçirildi
Ukrayna'da cephedeki askerler, arazi araçları sürüş eğitiminden geçiyor
Gelecek yıl ulaştırma yatırımlarının yüzde 64'ü demir yoluna yapılacak
Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meclisin yaklaşık iki aydır süren bütçe mesaisi bu hafta sona erecek
Ticaret Bakanlığı teşvik ve desteklerle ihracatta 'Türk malı' imajına katkı sağlıyor
Ustaları andı
Almanya'da sokakta yaşayanlar için kış yardımları artırıldı
Asgari ücret görüşmelerinde ekonomik veriler masaya yatırılacak
Aile, İçişleri ile Sağlık bakanlıklarının 2023 bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Setlere ara vermedi
Enerjik Şimal
MEB'den bir okul müdürünün sosyal medya paylaşımına soruşturma
Togg, TBMM'de! Bakan Varank: Mart ayında araç satışlarına başlanacak
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
11 Aralık 2022 Pazar 11:44:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 11:44:00

Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde, kuvvetli ve yer yer fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : meteoroloji orta karadeniz rüzgar fırtına
Milano'da ‘Sen Varsın'!

Milano'da ‘Sen Varsın'!
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
2023'e hazırlık

2023'e hazırlık
Hissettiği gibi yaşadı desinler

Hissettiği gibi yaşadı desinler
Türküleri çok seviyorum

Türküleri çok seviyorum
Toplantı trafiği

Toplantı trafiği
Dosso Dossi heyecanı

Dosso Dossi heyecanı
Yeni ikili

Yeni ikili
İlk bölümü kızıyla izledi

İlk bölümü kızıyla izledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX