Orta gelirliyi ev sahibi yapacak projede sona gelindi

Orta gelirliyi ev sahibi yapacak projeyle ilgili detaylara TRT Haber ulaştı. Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki günlerde detaylarının açıklanacağı sosyal konut projesinde; hedef kitlenin orta sınıf vatandaş olacağı, konut fiyatı için hanehalkının toplam geliri üzerinden bir sınırlama yapılacağı ön görülüyor.

Projenin konut sahibi olmayıp, sıfır konut alacakları kapsayacağı düşünülüyor.

Açıklanacak proje ile orta sınıfın ulaşabileceği konutlar için mevzuat altyapısı hazırlanarak "ulaşılabilir konut" tanımı yapılacak. Bu sayede taksit ödemelerinin hanehalkı gelirine oranının düşük bir seviyede tutulması için devlet tarafından vatandaşın destekleneceği tahmin ediliyor.

Proje kapsamında İstanbul özelinde azami konut fiyatları ve konut metrekare fiyatlarının özel olarak çalışıldığı biliniyor. Projenin kurumsallaştırılarak, sürekli bir imkan şeklinde vatandaşa sunulması ve konut üreticilerinin de taşın altına elini koyması için senaryoların masada olduğu değerlendiriliyor.

Yapılan çalışmanın mevcut konut fiyatlarına olumsuz yönde etkisi olmaması için ciddi tedbirler alınacağı tahmin edliyor.

Projede, tapu harcı açısından da alıcıya bir muafiyet tanınması gündemde. Muhtemelen sistem sayesinde edinilen konutların, uzun bir süre satışına da engel konulacaktır.