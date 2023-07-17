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17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:00:00

Orman yangını soruşturmaları: 7 şüpheli tespit edildi, 2 tutuklama kararı

Kaynak: AA

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10-17 Temmuz'da Muğla/Fethiye, Muğla/Milas, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya/Manavgat'ta meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmaların başlatıldığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili soruşturmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Tunç paylaşımında, "10-17 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat'ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Bakan Tunç yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederken, yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, Mersin ve Çanakkale'de de orman yangını çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının devam ettiği Hatay'ın Belen ilçesine giderken yangının başladığı 3 kentte de alevlerle topyekün mücadele ediliyor. Yangın nedeniyle yerleşim yerlerinden tahliyeler sürerken, Bakan Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İşte bölge bölge son durum...

08:03 Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

07:43 Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü. Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

05:00 İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Çanakkale'deki orman yangını bölgesini inceleyip son durum hakkında bilgi aldı.

01:25 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

00:37 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Etiketler : Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Osmaniye Kahramanmaraş Bakan Tunç Orman yangını soruşturmaları
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