Orhan Tatar ve deprem uzmanları açıklamalarda bulundu

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yer kabuğunda 400 kilometre hat boyunca 3-4 deformasyon oldu.

Karasal ortamlarda meydana gelen en büyük depremlerden biri. Belli bir büyüklüğe kadar arkçı sarsıntıların oluşabileceğini söyleyebiliriz.

Hasarlı binalardan belli bir süre uzak durmamız gerekiyor. Hasar tespit çalışmaları sonucunda oturulabilir raporu alındıysa binalara girmekte yarar var.

28 farklı kurumdan 69 araştırmacı sahalarda araştırma yapıyor.