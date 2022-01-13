Orduda kritik reform! Kardeş ülke Türkiye ile uyumlu hale getirdi

Orduda kritik reform! Azerbaycan Yüksek Harp Okulunun programı, Türkiye ile uyumlu hâle getirildi
Kaynak: AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasanov, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in adını taşıyan Azerbaycan Yüksek Harp Okulunu ziyaret ederek öğrenci ve eğitim kadrosuyla bir araya geldi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasanov, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in adını taşıyan Azerbaycan Yüksek Harp Okulunu ziyaret ederek öğrenci ve eğitim kadrosuyla bir araya geldi.
Hasanov, burada yaptığı konuşmada, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferde kardeş Türkiye'nin manevi ve siyasi desteğinin önemli rol oynadığını vurguladı.
Orduda yapılan reformlardan bahseden Hasanov, "Yüksek Harp Okulu programı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Üniversitesinde okutulan programla uyumlu hale getirildi. Bu da Azerbaycan ordusunda profesyonel subay yetiştirmek için atılan önemli adımlardan biridir." dedi.
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