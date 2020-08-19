Ankara yolunda trafik kazası geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den ilk açıklama: Sağlık durumum iyi
Ankara'ya giderken trafik kazası geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Sağlık durumum şu an iyi' ifadelerini kullandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yarın ATO Congresium'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara'ya hareket eden Güler’in içinde bulunduğu makam otomobilinin Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdiği belirtildi.
Güler'in, kazayı hafif sıyrıkla atlattığı ifade edilen açıklamada, Güler'in Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı aktarıldı.
TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI
Güler, Twitter hesabından "Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi. Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler." açıklamasını yaptı.
Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi.— Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) August 19, 2020
Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler.
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