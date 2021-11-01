VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali başladı
Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibi WINGS OF OZ takımı oldu
Türkiye Fikir Kongresi, yeni formatıyla 3'üncü kez gençlerle buluştu
Okullar kapatılacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Petrol ve doğal gaz müjdesi!
İlkokul öğretmeninden Osmanlı'yı ve tesettürü küçümseyici 'cumhuriyet' tiyatrosu
Komşunun "Türkiye" planı suya düştü
Operasyon öncesi harekete geçtiler!
Fransız tarih profesöründen Macron'a tarih dersi
Türkiye'ye saldıran Fransızlar neye uğradıklarını şaşırdı!
Fransa'nın tarihine "kara leke" olarak yazıldı
Çin liderinden G20 Liderler Zirvesi'ne mesaj: Somut adımlar atılmalı!
UBP'nin yeni genel başkanı Sucuoğlu
HDP'li Osman Baydemir'den skandal sözler
Biden'ın Roma hüsranı
Bu illere dikkat!
Roma'da mutabakat
Şampiyonlarla fotoğraf
İstanbul hatırası
Kaş'ta aşka geldi
'Sadece' Ajda'ya göreydi
Romatizma ağrılarını geçiren doğal güç: Zerdeçal
İnme riskini düşürmek elimizde
Sinsi ilerleyen miyomların 6 belirtisi
01 Kasım 2021 Pazartesi 09:50:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 09:50:00

Operasyon öncesi harekete geçtiler! 'Serhat' kod adlı hain ve ekibi Türkiye sınırına geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABONE OL

TSK'nın operasyon hazırlığı PKK'yı korkuttu. Operasyon bölgelerine sevk edilen asker sayısı 9 bini aşarken, PKK da Kobani'deki tapu ve nüfus kayıtlarını kaçırdı. 'Serhat' kod adlı haini bölgeye gönderen Kandil, tünelleri de 'patlayıcı doldurun' talimatı verdi.

Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekât öncesi terör örgütünde panik had safhaya ulaştı. Kandil, Serhat kod adlı haini bölgeye gönderirken Ayn el-Arap'taki tapu ve nüfus kayıtları kaçırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Millî Ordusunun (SMO) Menbiç, Tel Rifat, Ayn İsa, Kobani ve Tel Temir bölgelerine yönelik asker, cephane ve zırhlı sevkiyatı sürüyor. Operasyon bölgelerine sevk edilen asker sayısı 9 bini aşarken SMO Sözcüsü Yusuf Hamud, operasyona dair taktik ve stratejinin belirlendiğini ve Millî Ordu olarak alacakları rolün belli olduğunu söyledi. Hamud "Ankara'dan gelecek hücum emri ile binlerce kilometrekarelik vatan toprağında daha PKK varlığı sona erecek" dedi.

MENBİÇ VE TEL RİFAT'TA DEVİR OYUNU

Türkiye ve SMO'nun harekât hazırlıkları tüm hızı ile devam ederken terör örgütü PKK, Türk vatandaşlığı kimliği taşıyan 'Serhat' kod adlı teröristi Suriye'ye yeni sözde genel komutan olarak gönderdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Serhat kod adlı terörist Dırbesiye'de Şahin Cilo ile birlikte Menbiç, Tel Rifat, Ayn el-Arap (Kobani), Ayn İsa ve Tel Temir bölge sözde sorumluları ile özel toplantı yaptı. Tel Rifat ve Ayn İsa'da bazı isimleri değiştiren Serhat kod adlı terörist, TSK'nın harekâtı sırasında teröristleri yönetecek.

Harekât önce ciddi panik yaşayan terör örgütü PKK, bir yandan Menbiç ve Tel Rifat'ı rejime devretme amaçlı Şam ile görüşme trafiği başlatırken diğer yandan Ayn el-Arap ve Ayn İsa'da yaşayan elebaşların ailelerini Kamışlı'ya taşımaya başladı. PKK militanları özellikle Ayn el-Arap'ta bulunan tapu ve nüfus kayıtları başta olmak üzere tüm evrakları da Kamışlı'ya götürüyor.

KANDİL'DEN KENDİ EKİBİ İLE GELDİ

İşgal ettiği bölgelerde sözde askerî meclisler çatısı altında faaliyet yürüten PKK terör örgütünün Kandil'den bölgeye atadığı Serhat kod adlı militan Suriye'ye 2 hafta önce ve 30 kişilik ekibi ile geldi. Sıcak hat boyunca görevlendirilen sorumlu terör örgütü yöneticileri Şervan Derviş ve Mahmut Hidro, Mahmut Berhudan, Polat Can, Civan, Hamza, Rizgar, Şiro, Kendal, Çekdar, Recvar, Habat, Mustafa Heto, Serdal gibi isimlerden oluşuyor.

Öte yandan PKK elebaşları Menbiç ve Ayn el-Arap'ta sınır boyu kazılan tünellere patlayıcı yerleştirilmesi ve çekilme ile birlikte patlatılması talimatı verdiği öğrenildi.

Etiketler : TSK PKK elebaşları Menbiç ve Ayn el-Arap SURİYE Mahmut Hidro
Kutlamalar bitmedi

Kutlamalar bitmedi
Kariyeri için ABD'de

Kariyeri için ABD'de
Kışın eğlence devam edecek

Kışın eğlence devam edecek
Sevgili paniği

Sevgili paniği
Ünlüler çocuklarıyla izledi

Ünlüler çocuklarıyla izledi
‘Annemizi Saklarken' biz!

‘Annemizi Saklarken' biz!
Eğitimciler domates tarlasında klip çekti

Eğitimciler domates tarlasında klip çekti
‘Sana Söz'de korona paniği

‘Sana Söz'de korona paniği
Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Aklından bile geçirme Bill!

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Aklından bile geçirme Bill!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER