Operasyon öncesi harekete geçtiler!

Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekât öncesi terör örgütünde panik had safhaya ulaştı. Kandil, Serhat kod adlı haini bölgeye gönderirken Ayn el-Arap'taki tapu ve nüfus kayıtları kaçırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Millî Ordusunun (SMO) Menbiç, Tel Rifat, Ayn İsa, Kobani ve Tel Temir bölgelerine yönelik asker, cephane ve zırhlı sevkiyatı sürüyor. Operasyon bölgelerine sevk edilen asker sayısı 9 bini aşarken SMO Sözcüsü Yusuf Hamud, operasyona dair taktik ve stratejinin belirlendiğini ve Millî Ordu olarak alacakları rolün belli olduğunu söyledi. Hamud "Ankara'dan gelecek hücum emri ile binlerce kilometrekarelik vatan toprağında daha PKK varlığı sona erecek" dedi.

MENBİÇ VE TEL RİFAT'TA DEVİR OYUNU

Türkiye ve SMO'nun harekât hazırlıkları tüm hızı ile devam ederken terör örgütü PKK, Türk vatandaşlığı kimliği taşıyan 'Serhat' kod adlı teröristi Suriye'ye yeni sözde genel komutan olarak gönderdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Serhat kod adlı terörist Dırbesiye'de Şahin Cilo ile birlikte Menbiç, Tel Rifat, Ayn el-Arap (Kobani), Ayn İsa ve Tel Temir bölge sözde sorumluları ile özel toplantı yaptı. Tel Rifat ve Ayn İsa'da bazı isimleri değiştiren Serhat kod adlı terörist, TSK'nın harekâtı sırasında teröristleri yönetecek.

Harekât önce ciddi panik yaşayan terör örgütü PKK, bir yandan Menbiç ve Tel Rifat'ı rejime devretme amaçlı Şam ile görüşme trafiği başlatırken diğer yandan Ayn el-Arap ve Ayn İsa'da yaşayan elebaşların ailelerini Kamışlı'ya taşımaya başladı. PKK militanları özellikle Ayn el-Arap'ta bulunan tapu ve nüfus kayıtları başta olmak üzere tüm evrakları da Kamışlı'ya götürüyor.

KANDİL'DEN KENDİ EKİBİ İLE GELDİ

İşgal ettiği bölgelerde sözde askerî meclisler çatısı altında faaliyet yürüten PKK terör örgütünün Kandil'den bölgeye atadığı Serhat kod adlı militan Suriye'ye 2 hafta önce ve 30 kişilik ekibi ile geldi. Sıcak hat boyunca görevlendirilen sorumlu terör örgütü yöneticileri Şervan Derviş ve Mahmut Hidro, Mahmut Berhudan, Polat Can, Civan, Hamza, Rizgar, Şiro, Kendal, Çekdar, Recvar, Habat, Mustafa Heto, Serdal gibi isimlerden oluşuyor.

Öte yandan PKK elebaşları Menbiç ve Ayn el-Arap'ta sınır boyu kazılan tünellere patlayıcı yerleştirilmesi ve çekilme ile birlikte patlatılması talimatı verdiği öğrenildi.