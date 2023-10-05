Onikişubat 4.3 ile sallandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.03 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 18:23'te kaydedildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 11.03 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 18:23'te kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 5, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-05
Saat:18:23:18 TSİ
Enlem:37.884 N
Boylam:36.626 E
Derinlik:11.03 km
Detay:https://t.co/a4VmkP07Om@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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