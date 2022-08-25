ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden şarkıcı Gülşen'in sözlerine tepki

Fatih'te bulunan ÖNDER Genel Merkezi'nde yapılan basın açıklamasında konuşan Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Yamak, imam hatip okullarının ülkenin eğitim hayatına zenginlik katan ve özgün bir eğitim modeli olarak geçmişten bugüne kadar milyonlarca öğrenci yetiştiren okullardan olduğunu söyledi.

Yamak, bu okulların, ülkenin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkıları olan eğitim kurumları olduğunu belirterek, "Bu okullar kurulduğu günden itibaren milletimizin yoğun teveccühüne mazhar olmuş, milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirmiştir. İmam hatip okullarında yetişen milyonlarca genç bugün eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda göğsümüzü kabartan çalışmalara ve başarılara imza atmaktadır." diye konuştu.

İmam hatip okullarının; öğrencisi, öğretmeni ve müfredatı ile bu ülkenin Milli Eğitim sisteminin bir parçası olduğuna dikkati çeken Yamak, eğitim sistemi içinde farklı kademelerde birçok farklı okul türü bulunduğunu, imam hatip okullarının da bunlardan biri olduğunu anlattı.

Yamak, imam hatip okullarında eğitim almak isteyen her bir vatandaşın tercihinin tıpkı diğer okul türlerini tercih edenlerde olduğu gibi temel bir hak olduğunu bildirdi.

"İMAM HATİP OKULLARI SİYASİ VE İDEOLOJİK TARTIŞMALARIN DIŞINDA KALARAK BAŞARILARIYLA GÜNDEM OLACAK"



Bu hususun temel insan hakları ve anayasa açısından gayet açık olduğunu, imam hatip okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilere yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli gördüklerini ifade eden Yamak, "İmam hatip okulları, her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerine değinen Yamak, şunları kaydetti:

"Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bugün imam hatip okullarımızda okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda 10 milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsat etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm imam hatip okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz. Cumhuriyet savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız."

ÖNDER ANKARA İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ



Grup adına dernek binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Uğur Korkmaz, imam hatip okullarının geçmişten bugüne milyonlarca öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

İmam hatiplilerin her türlü ayrıştırıcı yaklaşımlardan uzak ve çirkin tavırların karşısında durduğunu, bu okulların her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündemde yerini korumaya devam edeceğini belirten Korkmaz şunları kaydetti:

"Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması, toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına, aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. İnsan ahlakına, insan olma şartlarına ve fıtratına saygısızlıktır. Biz burada bu mevzuyu savunmaya çıktık ama bu mesele bir insanlık meselesidir. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bugün imam hatip okullarımızda okuyan yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmiş bulunuyor. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna çok net ve açık bir şekilde duyuruyoruz."