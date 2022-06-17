Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan ziyareti kapsamında bulunduğu Zagreb'de mevkidaşı Gordan Grlic-Radman ile yapılan görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın İsveç'te yaptığı eylemlerin önce sosyal medyada ortaya çıktığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Belediye Başkanı ile Büyükelçimiz bir yerdeydi, beraberlerdi ve Büyükelçimiz hemen sorduğu zaman, Belediye Başkanı, 'Kesinlikle böyle bir şey olmadı' dedi. Yetkililere sorduğumuz zaman da haberleri olmadığını söylediler ama bugün İsveç polisi böyle bir olayın gerçekleştirildiğini söyledi. Terörle mücadelede, İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor, diğer taraftan bu terör örgütü PKK, adı başında terör örgütüdür, sadece Türkiye'ye, bize değil İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar vermeye çalışıyor. Özellikle de İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor zaten PKK destekçisi bir milletvekili var o da sürekli İsveç hükümetini adeta rehin almış, sürekli tehdit ediyor. İsveç içinde de görüyoruz, İsveç'in NATO üyesi olmasını istemeyen yetkililer de var, kurumlar da var. Ama özellikle bu PKK terör örgütü, YPG/PKK her türlü çabayı sarf ediyor adeta rehin almış durumda."

- CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN VE DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÖNAL, PAZAR GÜNÜ BRÜKSEL'E GİDECEK

İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istediklerini sürekli hatırlattıklarını kaydeden Çavuşoğlu şunları söyledi:

"iki ülkenin üyelik süreciyle ilgili biliyorsunuz iki ülkeye belge verdik. Onlardan mektuplar da geldi. Daha sonra NATO Genel Sekreteri devreye girdi, sayın Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştüler ve NATO Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü, idarenin başındaki kişi Ankara'ya geldi. Daha sonra onlar bir belge gönderdiler, üçlü bir şekilde imzalanabilecek bir belge. Biz bu belgeleri yetersiz bulduk, kendi karşı belgemizi gönderdik 'Bunun üzerinden ancak müzakereye devam edilebilir.' dedik. Dışişleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'e gidecekler pazar akşam ve orada bu belge üzerinde NATO ile birlikte bir çalışma yapılacak ama biz bu konudaki kararlılığımızı hem NATO'ya hem de tüm taraflara hatırlatıyoruz."

Ziyaretinin Hırvatistan ile diplomatik ilişkilerin 30. yılına denk geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "İlişkilerimiz hep dostluk ve iş birliği temelinde seyretti. Bu yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan ziyareti de gündemde. Bugün ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık." dedi.

Çavuşoğlu, Hırvatistan ile siyasi ilişkilerin mükemmel seviyede seyrettiğini belirterek, "İyi günde de kötü günde de birbirimizin yanında oluyoruz. Depremlerde biz, Hırvat halkının yanında olmaya çalıştık. Türkiye'de de geçen sene çok kötü orman yangınları gerçekleşti maalesef. Hırvatistan hemen bir uçağını göndererek bu yangınları kontrol altına almamıza destek oldu." diye konuştu.

İlişkilerin her alanda daha da güçlenmesi için birlikte çalışacaklarına işaret eden Çavuşoğlu, ekonomi ve ticari ilişkilerin güçlendiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 2021'de yüzde 40 artışla 1 milyar dolara yaklaştığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 1 milyar doları rahatlıkla geçiyoruz. O nedenle liderlerimizin daha önce koyduğu hedefi geçmiş olacağız. Yeni hedefler koymamız lazım. Birkaç yıllık için 2 milyar dolar ama 5 yıl sonrası için 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koymak gerçekçi bir yaklaşım olacaktır."

- HIRVAT FİRMALARINA KARŞILIKLI TEŞVİK ÖNEMLİ

Çavuşoğlu, Türk firmalarının Hırvatistan'a ilgisinin arttığını belirterek, "Özellikle inşaat, enerji, turizm gibi farklı alanlarda hem yatırım hem de önemli projeleri üstleniyorlar. Hırvatistan Dışişleri Bakanlığının depremden etkilenen binasının restorasyonun da bir Türk firmasının gerçekleştirecek olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu söylemek isterim." ifadesini kullandı.

Hırvat firmalarının da Türkiye'de yatırım yapması için karşılıklı teşvikin önemine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi yine potansiyeli olan bir iş birliği alanı. Tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirirken, ekonomi ve konsolosluk alanlarında mevcut mekanizmalarımız var ama son 10,12 yıldır bu toplantıları gerçekleştirmemişiz. Gerek Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) gerekse Ulaştırma Komisyonu ve konsolosluk istişareleri, bunları daha düzenli şekilde gerçekleştirme konusunda hemfikir kaldık."

Çavuşoğlu, bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldıklarını aktararak, "Bosna Hersek konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bosna Hersek'in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne desteğimizi bir kez daha vurguladık. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve gıda krizinin aşılması için sarf ettiğimiz çabalar hakkında da bilgi verdim." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin uluslararası platformda her zaman birbirini desteklediği söyleyen Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecimizde Hırvatistan bize her zaman desteklemiştir. Hırvatistan'ın İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) sürecini de biz destekledik. Üyelik müzakerelerini başlatmasından dolayı Hırvatistan'ı canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN BOSNA HERSEK'E TUTUMU AÇIK VE NETTİR"

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'teki mevcut durum ve 2 Ekim'de yapılacak genel seçimde Türkiye'nin tutumunun sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin genel anlamda Batı Balkanlar'daki tutumu ve özelde de Bosna Hersek'le ilgili tutumu açık ve nettir. Biz, Batı Balkan ve Bosna Hersek'in istikrar, huzur ve ekonomik kalkınmasını destekliyoruz. Bosna Hersek'in sınır bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Bu konuda tüm bölgedeki ülkelerle hemfikiriz."

Balkanlar'a ziyareti öncesi Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul'da görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, Bosna Hersek'teki siyasi parti ve etnik gruplarla eşit mesafede olan ve sürekli hepsiyle görüşen bir taraftır. Önümüzdeki seçimlerin de şeffaf ve demokratik şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Hırvatlarla Boşnaklar arasında bazı konularda müzakereler olmuştu ama bir netice olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek ziyareti kapsamında tüm kesimlerle görüşerek Türkiye'nin tavsiyelerini paylaşacağını belirterek, "Bosna Hersek'i ve bu süreçleri desteklemek için üçlü bir istişare mekanizmamız var. Türkiye, Hırvatistan ve Bosna Hersek. Önümüzdeki süreçte bu üçlü toplantıyı en son Antalya'da gerçekleştirmiştik. Yeniden gerçekleştirme konusunda hemfikir kaldık." diye konuştu.

Hırvatistan ziyareti kapsamında Çavuşoğlu, Başbakan Andrej Plenkovic ile bir araya gelecek.