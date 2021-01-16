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16 Ocak 2021 Cumartesi 21:54:00 - Güncelleme:17 Ocak 2021 Pazar 09:24:00

Omzundan alınan dokuyla yeni yüz yapıldı

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Kanserin yüz kemiklerinin yarısını erittiği 52 yaşındaki Selçuk Yılmaz, özel olarak tasarlanan üç boyutlu yüz kemikleri ve omzundan alınan doku sayesinde sağlığına kavuştu. Antalya'da yaşayan Selçuk Yılmaz, "Bir diş kaplamasından dolayı apse başladı. Apsenin içinde mikrop oluşmuş ve bir kanser türüymüş. Nihayet çektiğim acılar son buldu" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, operasyonun en önemli özelliğinin hastaya özel üretilen üç yüz kemiği ile hastanın omzundan alınan doku naklinin bir arada aynı seansta yapılması olduğunu söyledi. Hastanın kendilerine başvurduğunda ilerlemiş bir rahatsızlığının olduğunu anlatan Ünlü, gittiği hastanelerde tedavi uygulandığını ancak şikayetlerinin çözülemediğini belirtti. Tetkiklerin ardından durumun riskli olduğunu hastaya anlattıklarını belirten Prof. Dr. Ünlü, hastanın ameliyat öncesindeki durumu için şunları kaydetti:

"Selçuk Yılmaz'a, verrüköz karsinom adlı kanser türünün yüzünün yarısını yediğini ve beyin zarına yaklaştığını tespit ettiğimizi söyledik. Ameliyatın risklerini anlattık. Ameliyatta sıkıntı olabileceğini, yüzün yarısını almamız gerektiğini, bu kemiklerin hiçbirinin kalmadığını, kanser tarafından eritildiğini, yapılan tetkiklerle bunun görüldüğünü söyledik. Ameliyatın başarı şansının çok yüksek olmadığını söyledik. Sadece oradaki kitleyi takip edip, beyne kadar almak mesele değildi. Şu an yüzünü oluşturan kemiklerden üç tanesinin; çene kemiği, elmacık kemiği, orbita dediğimiz göz etrafındaki kemik sarmalının kanser tarafından yok edildiğini, yendiğini gördük. Bunların yerine aynı seansta bir şeylerin konulması gerekiyordu. Bu konuda hastayla konuştuk, mutabakata vardık, risklerini söyledik. Ameliyatın başarı şansının az olduğunu söyledik. Bu devrede hastayla sürekli iletişim halindeydik."

Etiketler : selçuk yılmaz yüz nakli omuz
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