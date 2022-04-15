Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” Bu akşam, 20.20

Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” Bu akşam, 20.20

Ölümün kıyısında çaresiz bekleyiş...

Eksiksiz bir planlama ve kusursuz bir operasyon.

"Ömer Özkök ile Böyle Oldu" da bu hafta; Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın, bütün dünyanın takdirini toplayan "Ukrayna Tahliyesi" ele alınıyor.

Kaç Türk vatandaşı getirildi?

En çok nerede zorlanıldı?

Başka ülke vatandaşlarının yardım taleplerine ne karşılık verildi?

Operasyonun gizli kahramanları, Diplomatlar ve Dışişleri görevlileri anlatıyor.

Ömer Özkök ile "Böyle Oldu" bu akşam saat 20.20'de 24'te.