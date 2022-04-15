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15 Nisan 2022 Cuma 10:56:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 10:56:00

Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” Bu akşam, 20.20

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“Ömer Özkök ile Böyle Oldu” da, Türkiye'nin dev projeleri o projeye emek veren insanların hikayeleri üzerinden anlatılıyor.

Ölümün kıyısında çaresiz bekleyiş...

Eksiksiz bir planlama ve kusursuz bir operasyon.

"Ömer Özkök ile Böyle Oldu" da bu hafta; Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın, bütün dünyanın takdirini toplayan "Ukrayna Tahliyesi" ele alınıyor.

Kaç Türk vatandaşı getirildi?

En çok nerede zorlanıldı?

Başka ülke vatandaşlarının yardım taleplerine ne karşılık verildi?

Operasyonun gizli kahramanları, Diplomatlar ve Dışişleri görevlileri anlatıyor.

Ömer Özkök ile "Böyle Oldu" bu akşam saat 20.20'de 24'te.

Etiketler : Ömer Özkök ile Böyle Oldu Böyle Oldu pkk
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