Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” bu akşam saat 20.00'de 24'te

Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” bu akşam saat 20.00'de 24'te

Ömer Özkök ile "Böyle Oldu"

Bu akşam, 20.00

"Ömer Özkök ile Böyle Oldu" da, Türkiye'nin dev projeleri o projeye emek veren insanların hikayeleri üzerinden anlatılıyor.

Söz "Alev Avcıları"nda.

Yangın ihbarı aldıkları an ne yapıyorlar?

Nasıl bir çalışma ortamları var?

Haksız eleştiriler karşısında ne hissediyorlar?

Yaz tatillerinin olmaması aileleri için zor olmuyor mu?

Orman yangınlarıyla mücadele eden emekçiler anlatıyor.

Ömer Özkök ile "Böyle Oldu" bu akşam saat 20.00'de 24'Te.