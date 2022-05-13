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13 Mayıs 2022 Cuma 15:40:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 15:40:00

Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” Bu akşam, 20.00

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“Ömer Özkök ile Böyle Oldu” da, Türkiye'nin dev projeleri o projeye emek veren insanların hikayeleri üzerinden anlatılıyor.

Pandemi dönemi ve dünyada olup bitenler gösterdi ki, ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için para yeterli değil. Özellikle gıdaya erişimde olası riskleri en aza indirmek, milli üretimle mümkün.

Ömer Özkök ile Böyle Oldu'da bu hafta "Gıdanın Merkez Bankası" Türkiye Tohum Gen Bankası ele alınıyor...

"Tohum"da hangi noktadayız?

"Bereketli Hilal'in" yanı başındaki Anadolu'nun zenginliği ne boyutta?

"Gelecek nesillerin sigortası" nasıl korunuyor?

İşin mutfağındaki isimler anlatıyor.

Ömer Özkök ile "Böyle Oldu" bu akşam saat 20.00'de 24'te.

Etiketler : Gıdanın Merkez Bankası Ömer Özkök Böyle Oldu
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