Dar ağacına çekilen millet iradesi, demokrasiye vurulan darbe,

siyasi tarihe geçen kara leke; 27 Mayıs...

Bu hafta "Böyle Oldu" da 27 Mayıs Darbesi'ni, milletin ta kendisi anlatıyor.

O gün neler yaşandı?

Darbenin ertesinde ne oldu?

Memleket ne kaybetti?

O günün delikanlıları, tecrübeleriyle demledikleri anılarını anlatıyor...

Ömer Özkök ile "Böyle Oldu" 27 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de 24'te.