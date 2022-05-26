Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” 27 Mayıs Cuma, 20.00
“Ömer Özkök ile Böyle Oldu” da, Türkiye'nin dev projeleri o projeye emek veren insanların hikayeleri üzerinden anlatılıyor.
Dar ağacına çekilen millet iradesi, demokrasiye vurulan darbe,
siyasi tarihe geçen kara leke; 27 Mayıs...
Bu hafta "Böyle Oldu" da 27 Mayıs Darbesi'ni, milletin ta kendisi anlatıyor.
O gün neler yaşandı?
Darbenin ertesinde ne oldu?
Memleket ne kaybetti?
O günün delikanlıları, tecrübeleriyle demledikleri anılarını anlatıyor...
Ömer Özkök ile "Böyle Oldu" 27 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de 24'te.
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