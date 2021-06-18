Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Türkiye açısından son derece başarılı olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Foruma katılan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Diplomasi Forumu'nun çok yoğun geçtiğini ve dünyanın her yerinden katılım olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın kutsal topraklar ve mekanlarla ilgili "işgal altında" sözlerinin olduğu yönündeki soruyu Çelik, "Bizim parti ve hükümet olarak böyle bir değerlendirmemiz yok. Burada bu şekilde açıklama yapılmışsa bu kişisel görüştür. Partimiz kesinlikle bu görüşe kurumsal olarak katılmamaktadır." diye yanıtladı.

Böyle bir değerlendirmelerinin olmadığını vurgulayan Çelik, bu şekilde bir açıklamayı da doğru bulmadıklarını ifade etti.