Ömer Çelik: Muhalefet adaylarını ifade etmeli

AK Parti Sözcüsü Çelik, bir kez daha Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayarak, muhalefetin de kamuoyunun önüne çıkıp adaylarını açıklaması gerektiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kampın, AK Parti için büyük bir gelenek olduğunu vurgulayan Çelik, bakanlar, bakan yardımcıları, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun asil ve yedek üyeleri ve milletvekilleriyle beraber belirlenmiş gündem üzerinden kapsamlı bir şekilde geçildiğini belirtti.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilk olarak parti çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir oturum gerçekleştirildiğini ve çalışmaların ele alındığını söyledi.

Milletvekilleriyle hem parti hem Meclis çalışmalarının paylaşılmasının yeni dönemin önemli bir yol haritasını ortaya çıkardığını söyleyen Çelik, "Bu çerçevede hem teşkilatlarımızla milletvekillerimiz ve diğer yetkili kurullarımızın üyeleri arasındaki ilişkilerin yeni dönemde nasıl bir performansa kavuşturulması gerektiği, hangi çalışmaların yapılması gerektiği değerlendirilmiş oldu" dedi.

''KAPSAMLI BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ OLDU''

Çelik, TBMM'deki çalışmalarının da kampta ele alındığını belirterek, "Yaşadığımız süreçle ilgili olarak çeşitli siyasi tartışmalarla ilgili olarak çıkarılması gereken dersler, yapılan değerlendirmeler, farkındalık üretilmesi gereken konularda da kapsamlı bir görüş alışverişi oldu. Bu tabii uzun bir oturum olarak gerçekleşti. Daha sonrasında biraz evvel bitti, moderatörlüğünü benim yaptığım dış politika ve güvenlik oturumunu gerçekleştirdik. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu dış politikanın, iç güvenliğin, dış güvenliğin ve sınır güvenliğinin ülkemize dönük tehditlerin değerlendirilmesi bakımından kapsamlı sunumlar yaptılar" diye konuştu.

Güvenlik meselesinin sadece terör konusundan ibaret olmadığını vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Uyuşturucuyla mücadelen birçok konuya kadar göçmen meselesinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı, kamuoyunda sorulan sorulara gerçekçi cevapların bulunduğu ve önümüzdeki dönemdeki planlamaların tartışıldığı bir tablo ortaya çıktı. Geçmiş dönemlerde Türkiye'nin masada olduğu zamanlarda sahada olmadığı dönemler olurdu. Türkiye'nin sahada olduğu dönemlerde masada olmadığı dönemler olurdu. Aslında bu da bir çeşit bir vesayet yazılımının neticesi olarak gündeme gelirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Başbakanlığından itibaren bu yazılımın demokratik bir yazılıma dönüşmesi için de siyasi hareketimiz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Bugün görüldüğü gibi aynı anda masa ile sahayı birbirine alternatif, birbirine zıt unsurlar olarak görmeyen aynı anda hem masada hem sahada olabilen bir kapasite siyasetin koordinasyonundan meşru siyasetin talimatları çerçevesinde etkili bir şekilde ortaya çıkabilmektedir."