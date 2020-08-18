Ömer Çelik: Darbe milletimizin gözünde vatan hainliğidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de yaşananları da ela aldı. Çelik "İstikrar ve güven isteyen için en önemli ortağız ama hak ve menfaatlerimizi gasbetmek isteyenlere de verecek bir damla Mavi Vatan suyumuz yok!" ifadelerine yer verdi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Joe Biden'in sözleri hakkında, "Bunun Demokrat Parti'nin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Joe Biden'in sözleri hakkında, "Bunun Demokrat Parti'nin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli." dedi.

Çelik, "Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez. Ne tek bir Kürt vatandaşımız ne bölgedeki tek bir Kürt çocuğu bu emperyalist siyasetin lejyoneri olmaya asla iyi bakmaz. Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur." ifadelerini kullandı.

KOVİD-19'LA MÜCADELE

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bütün dünyada üretim ve tüketim ağları paramparça olurken, Türkiye bu süreci başarıyla yürüttü ve olağanüstü bir performans sergiledi." şeklinde konuştu.

DOĞU AKDENİZ

Çelik, "İstikrar ve güven isteyen için en önemli ortağız ama hak ve menfaatlerimizi gasbetmek isteyenlere de verecek bir damla Mavi Vatan suyumuz yok. Rumlar ve Yunanlar, Türkiye ve KKTC ile anlaşmadan bu bölgede fiili bir durum oluşturacağını sanıyorlarsa yüzde yüz yanılıyor." dedi.

İSRAİL-BAE ANLAŞMASI

Çelik, Hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacak. Filistin'in içinde olmadığı çözümün sonuç alması mümkün değil." şeklinde konuştu.

Çelik ayrıca, "AK Parti, kıyafeti, ideolojisi ne olursa olsun bütün kadınların kamusal alana çıkışını özgürleştirmiş ve kolaylaştırmış bir siyasi harekettir." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları...

Hacı Bektaş-ı Veli'nin felsefesi ile yoğrulmuş toprakların çocuklarıyız.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır anneleri bilsinler ki yüreğimiz hep onlarla. Çocuklarına kavuşan anneler oldu. Annelerin gücünün her türlü oyunu bozacak güçte olduğunu bir kere daha görüyoruz.

17 Ağustos depreminde kaybettiklerimiz yakınlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

BIDEN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Geçen hafta siyasetin ana konusu, her siyasi partinin açıklama yaptığı şey Biden'ın açıklamalarıydı. Türkiye'ye geldiğinde verdiği mesajlar çok daha farklıydı. Bu mesele bir zihniyeti göstermesi bakımından çok önemli.

Sayın Erdoğan onların dediğini yapan, istediklerini yapan bir Cumhurbaşkanı olsaydı, onlar için demokrat bir cumhurbaşkanı olacaktı.Seçim diye darbe anlamına gelen, darbe diye seçim anlamına gelen kelimeler kullanıyor. Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Demokratlıkla bir ilgisi yok.

Bilin ki bunlar birine çok otokrat dediği zaman, buradan çıkan sonuç o kişinin demokrat bir devlet adamı olduğudur.

Türkiye'deki seçim sonuçlarına karşı husumet besleyen bir yaklaşım ortaya koyuyor. Amerikan siyasetindeki değer krizini göstermesi bakımından oldukça önemlidir.

NATO müttefiki bir ülkeye müdahale etmekten bahsediyor. Tabi onun bu sözlerinden kaygı duyacak bir durumumuz yok. Kimse demokrasimizi yıkamaz, kimse müdahale edemez. 15 Temmuz'da net bir tavır ortaya koyamamışlardı.