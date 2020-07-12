Ömer Çelik: Ayasofya'nın evrensel mirası korunacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir açıklama yaparak Ayasofya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"AĞIR BİR KİMLİK KRİZİ YAŞIYORLAR"

Çelik açıklamasında, "Bu topraklarda yaşadığı, bu milletin özlemlerine şahit olduğu halde, Ayasofya açıldığı için yabancı devletlerin ne kötülükler planlayacağını sayıp dökmekle uğraşanlar gerçekten ağır bir kimlik krizi yaşıyor. Milletimiz sevindiği için sevinebilseler keşke. Üstelik Türkiye dünya mirasını korumada ve başka dinlerin ibadet mekanlarına saygı göstermede en alnı açık ülke olduğu halde bunu yapıyorlar. Dünyada hem evrensel mirası temsil eden hem de ibadete açık çok sayıda mekan vardır. Ayasofya Camii’ne her dinden insanın ziyaret maksadıyla erişimi de her zaman mümkün olacaktır. Ayasofya Camii’nin evrensel kültürel mirası korunacaktır" dedi.

"YAKLAŞIMLARI SİYASİ"

AK Parti'li Çelik, Ayasofya kararı ile milletin özleminin giderildiğini belirterek, devletin egemenlik hakkına uygun, hukuken doğru kararla bunun gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarının açık olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu karardan hoşlanmayan devletler olabilir. Bizi ilgilendiren kendi milletimizin ne dediği ne istediğidir. Bu karardan hoşlanmayan devletlerin kültürel ve hukuki gerekçelerinin temeli yoktur. Yaklaşımları siyasidir. Cumhurbaşkanımız, 'Danıştay'ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk milletidir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer' diyerek son noktayı koymuştur.

"MİLLETİMİZİN ÖZLEMİ GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Milletimizin özlemi buydu. Bu gerçekleşmiştir. Başka devletlerin kültürel ırkçılığına destek veren argümanların bu topraklarda yaşayanlardan çıkması yakışmıyor. Tabi ki farklı görüşler olabilir. Ama devletimizin egemenlik hakkını kullanmasına, başka devletlerin argümanları üzerinden eleştiri getirmek tam kimlik bunalımıdır. Üstelik sesi en çok çıkanlar başkentinde cami olmayan ya da faşistlerin camilere saldırmasına göz yuman devletlerdir. Bunlarla aynı argümanlarla konuya yaklaşmak yakışıksız bir tavırdır. Eleştiri başka şeydir, devletimizin yegane sahibi olan milletimizin egemenlik hakkının neticesi olan bir karara başka devletlerin tavırlarıyla yaklaşmak başka şeydir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizin özlemlerini gideren kararı tekrar hayırlı olsun. Ayasofya Camii mübarek olsun. Milletimiz var olsun. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."