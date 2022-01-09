Öldürülen terörist HDP vekilin sevgilisi çıktı!

Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın üzerinde, sevgilisi olan HDP milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları bulundu. Gazeteci Ceyhun Bozkurt, 2017'deki operasyonun detaylarını paylaşarak "Volkan Bora isimli teröristin üzerinde yapılan aramada ele geçirilenler arasında bazı fotoğraflar da vardı" diyerek HDP'li Semra Güzel'in teröristlerle çekilen fotoğraflarına yer verdi. Bozkurt, "Fotoğraflarda, Bora ile Semra Güzel'in Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarında çekilmiş samimi pozları vardı. Yani fotoğrafların bize anlattığına göre, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Semra Güzel sevgiliydi" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta aralarında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu 28 vekil hakkında hazırlanan 40 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Listede yer alan isimler arasında teröristlerle boy boy fotoğrafları yer alan Güzel de yer alıyor.