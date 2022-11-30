Olaylı derbide karar çıktı: 19 tutuklama

İzmir'de pazar günü çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisiyle ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 19'u tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık 5 şüpheli hakkında da adli kontrol şartlarının uygulanmasını istedi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u tutuklandı. Mahkeme; 5 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Savcılık fezlekesinde, şüphelilerin, maçtan bir gün önce taraftarlara dağıtılmak amacıyla bulundurulması ve kullanılması ruhsata tabii olan sis bombası, meşale, işaret fişeği ve torpilleri temin etmek için çalışma yaptıkları belirtildi.

Savcılığın fezlekesine göre, olaydan bir gün önce patlayıcıların ambulans şoförüne teslim edildiği ve patlayıcı teslim edenlerin de maç günü stadın tuvaletindeki çöp kutusuna bırakılan malzemelerin alınarak taraftarlara dağıttığı öğrenildi.

KARGAŞA YARATMAK İÇİN SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRMİŞLER

Öte yandan, S.H.'nin maçtan önce para vererek E.B.'nin iş yerinden satışı ruhsata ve izne tabi olan satın aldığı bir adet işaret fişeğini stat dışında maçtan önce Ç.K.'ya, Ç.K.'nın E.E.'ye, onun da A.B.'ye teslim ettiği belirtildi. A.B.'nin söz konusu fişeği taraftarların 'güven içinde stada gelip gitmelerini sağlamak amacıyla kendilerine tahsis edilen otobüse gizlediği, F.E.'nin otobüse gizlenen işaret fişeğini otobüsten alarak üzerine gizlediği sevk yazısında belirtildi.

Üzerinde işaret fişeği bulunan F.E.'nin deplasman seyirci girişinde taraftarların bir anda turnikelerin hücum etmesini fırsat bildiği, fişeği de elindeki pankarta sakladığı, kendisini aramak isteyen güvenliği iterek stada giriş yaptığının altı çizildi. Zanlıların tribünde kendilerine ayrılan yerlerde oturmadıkları, sürekli yer değiştirdikleri ve tribünde kargaşa yaratıp tespite elverişsiz bir ortamın oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.

EYLEME UYGUN ORTAM SAĞLANMIŞ

Maçın 19'uncu dakikasında Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A ve E.K.'nın kendilerine diğer şüpheliler tarafından verilen meşale ve sis bombalarını yakarak tribünde göz gözü görmez bir ortam yarattıkları, F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E.'nin diğer grupla birlikte hareket edip ellerinde sis bombası ve meşale bulunduğu ve diğer şüphelilerin eylemlerini gerçekleştirmelerine uygun ortam ve kolaylık sağladıklarının da sevk yazısında ifade edildi. G.A.A., T.G. ve Ü.T.'nin kendilerine verilen maytapları yakarak Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne hedef alarak fırlattıkları da belirtildi.

'İŞARET FİŞEĞİ HEDEF GÖZETİLEREK ATILMIŞ'

Maçın 22'nci dakikası oynanırken, diğer şüphelilerin maçtan önce ve maç sırasında birbiri ile irtibatlı ve anlaşmalı şekilde yarattıkları kargaşa ortamı ve meşale ile sis bombalarının çıkardığı duman nedeniyle kimsenin seçilemez olduğu düşünüldüğü anda F.E.'nin üzerinde stada kaçak olarak soktuğu işaret fişeğini diğer şüphelilerin bilinçli ve organize şekilde yarattığı kargaşa ortamının ve meşale ve sis bombalarının oluşturduğu dumanlı ortamdan yararlanarak Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru insanların yoğun olarak bulunduğu yeri hedef gözeterek ateşlediği, işaret fişeğinin Göztepe tribününde maçı izlemekte olan müşteki Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet ederek yaraladığına da vurgu yapıldı. Savcı Yılmaz, F.E.'nin öldürmeye elverişli ve satışı ruhsata tabi olan işaret fişeği ile önceden planlanmış ve iş bölümü yapılmış şekilde diğer şüphelilerin yardımı ve desteği sonucunda insanların yoğun olarak bulunduğu tribünü hedef alarak ateşleyip tribünde bulunan müşteki Mehmet Çakır'a isabet ettirerek üzerine atılı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğine kanaat getirdi.

İşaret fişeği fezlekede "silah" olarak sayıldı.

KALECİYİ DARBEDEN ZANLI TUTUKLANDI

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti.

Kaleciyi yaralayan Mehmet Nihat A, 28 Kasım'da adliyeye sevk edilmiş, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.

Genişletilen soruşturma kapsamında tribün olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve tutuklanan Mehmet Nihat A'nın ifadesine TRT Haber ulaştı.

Mehmet Nihat A'nın burada "Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" diyerek kendini savundu.

Karşı tribündeki kayınbiraderini merak ettiği için inmiş saha sonrada o olayı bilinçsizce yaptığını iddia eden taraftar, alkolün etkisinde olduğunu öne sürdü.

"Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbirederimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."