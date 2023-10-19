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19 Ekim 2023 Perşembe 20:40:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 20:40:00

Okullarda yarın Filistin'deki çocuklar için saygı duruşunda bulunulacak

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) kararıyla, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için yarın ülke genelindeki okullarda gerçekleştirilecek bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, İsrail tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim'de hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla ülkede 3 gün süreyle milli yas ilan edildiği hatırlatıldı.

Gazze başta olmak üzere Filistin'e yönelik İsrail tarafından başlatılan yeni saldırılar ve hastanenin vurulmasıyla tırmanan insani dramda, kadınlar ve masum çocuklar ile tedavi gören yaralılara uygulanan şiddetin tüm insanlığın vicdanını yaraladığına vurgu yapılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bütün çocukların ve ailelerinin ırk, din veya siyasi görüşü ne olursa olsun ayrım yapılmadan güvenliklerinin sağlanması, sağlıklarının ve yaşam haklarının korunması, her türlü şiddet, zulüm ve sömürüye karşı tedbir alınması temel insani sorumluluklarımızdandır."

Yazıda, Filistin halkına yönelik saldırılarda, özellikle çocuklar olmak üzere yaşamını yitirenler için temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında yarın gerçekleştirilecek bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.

Etiketler : FİLİSTİN SAYGI DURUŞU MEB
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