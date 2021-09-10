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10 Eylül 2021 Cuma 20:30:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 20:30:00

Okullarda PCR testi nasıl olacak? Bakan Koca açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testleri öncesinde velilerin bilgilendirilip onaylarının isteneceğini duyurdu.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, PCR testinin belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağını belirtti.

Bakan Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : koronavirüs pcr okul eğitim
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