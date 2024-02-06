Okullarda deprem şehitleri anıldı... "Yaraların sarılması için ilk günden beri çalışıyoruz"

Okullarda deprem şehitleri anıldı... Bakan Tekin: Yaraların sarılması için ilk günden beri çalışıyoruz
Asrın felaketinin birinci yılı... Okullarda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yaraların sarılması için ilk günden beri çalışıyoruz." dedi.
Asrın felaketinin birinci yılı... Okullarda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliğinde konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yaraların sarılması için ilk günden beri çalışıyoruz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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