Oktay: Son aylarda yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir." dedi.
Oktay, "Nahçıvan ile Azerbaycan arasında planlanan koridorun açılmasıyla Bakü, Orta Asya bölgesinde önemli lojistik merkez haline gelir." diye konuştu.
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