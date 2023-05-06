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Oktay, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı
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06 Mayıs 2023 Cumartesi 00:20:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 00:20:00

Oktay, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3. Charles'ın yarınki taç giyme törenine davetli konuk heyet başkanları onuruna Buckingham Sarayı'nda verdiği resepsiyona iştirak etti.

Oktay, Kral Charles'ın taç giyme törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen üst düzey davetliler onuruna Buckingham Sarayı'nda verdiği resepsiyonda çok sayıda devlet başkanıyla görüştü.

İngiltere Kralı Charles, Galler Prensi William ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile resepsiyonda bir araya gelen Oktay, Sunak'la Türkiye ve İngiltere arasındaki savunma sanayi alanındaki konuları ele aldı.

Oktay, resepsiyon kapsamında, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ayrıca, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Jallow, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves'la görüştü.

Oktay, Türkiye'yi temsilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın Westminster Abbey Kilisesi'nde yarın yapılacak taç giyme törenine katılacak.

Etiketler : Oktay Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı
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