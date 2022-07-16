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16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:16:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:17:00

Oktay: 15 Temmuz'un müsebbibi kuklalar, var olanı yıkmaya çalışıyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha müreffeh bir Türkiye için gerekli tüm adımların atıldığını vurguladı. Oktay, "Bir tarafta 15 Temmuz'un müsebbibi kuklalar, var olanı yıkmaya çalışırken biz ülkemizi inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Yatırım ve kalkınma vurgusu yapan Oktay, daha müreffeh bir türkiye için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi.

Oktay'ın hedefinde muhalefet vardı.

"Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti ile birlikte yürüyüşünü durduramadılar, durduramayacaklar. Bir tarafta 15 Temmuz'un müsebbibi kuklalar var olanı yıkmaya çalışırken biz; ülkemizi inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz. Bir tarafta temel atmama törenleri yapanlar, yine afetlerde tatilde gezenler varken biz; her alanda milletin ihtiyacına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Bir tarafta 6'lı masa zevatı teröre kol kanat gezerken, Cumhur İttifakı olarak biz; terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz."

"İLK 10 EKONOMİ İÇİNDE YER ALACAĞIZ"

Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

"500 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Biz daima yükselerek gideceğiz o 10 ekonomi içinde hep birlikte yer alacağız, o 500 milyar dolar hedefine yakalayacağız, ulaşacağız. 81 ilin üretmesi lazım, bunu anlatmak için buradayız. Büyüyen ve kalkınan bir Türkiye istiyor muyuz? Evet."

ŞEHİTLİK VE HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, törenden önce şehitliği ziyaret etti.

Bir sonraki durağı da huzurevi olan Fuat Oktay, huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Etiketler : Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı 15 Temmuz
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