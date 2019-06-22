Okan Bayülgen'in programında gülümseten anlar: Binali Yıldırım esprileri peş peşe patlattı

Okan Bayülgen'in sunuculuğunu üstlendiği programa katılan Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım adeta stüdyoyu kırdı geçirdi. Yıldırım, programda Fransızca konuştu, türkü söyledi ve yaptığı esprilerle izleyenleri kahkahaya boğdu.

AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, Okan Bayülgen'in konuğuydu. Yıldırım seçim vaatlerinden, özel hayatına kadar birçok konuyu samimi bir dille anlatırken yaptığı esprilerle de izleyenleri adeta kahkahaya boğdu.

UĞUR DÜNDAR SU KAYNATTI

Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'yla gerçekleşen, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü üstlendiği ortak yayınla ilgili olarak "Ben bilerek muhalif bir moderatör istedim. Siyasette bir kutuplaşma olduğu söylemleri var. Bu kutuplaşmayı normale döndürmek lazım. Muhalif birini moderatör seçerek bu süreci başlatmak istedim. Ama o, su kaynattı" şeklinde konuştu. Yıldırım'ın bu sözleri stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

BİNALİ YILDIRIM: İLK 5 YILI ÇOK AMA ÇOK AŞIRI İSTİYORUM

Binali Yıldırım İstanbul belediye başkanlığı ile ilgili soruya "Hayal edemediğiniz kadar istiyorum. 5 yılda yapacağım işlerin sonunda İstanbullu oh diyecek. Metro, tünel, köprü, havalimanı yaparsınız ama işinden çıkan bir baba evine yarım saat erken gidiyorsa bu çok kıymetli.." dedi.

OKAN BAYÜLGEN'E CEVABI STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU

Ardından Okan Bayülgen'in "AK Parti'deki en neşeli, en gülümseyen insan sizsiniz, size gülmek çok yakışıyor" sözleri üzerine hazırcevaplığını konuşturan Binali Yıldırım, "Teşekkür ederim, ne ısmarlayayım?" demesi üzerine stüdyoda alkış tufanı koptu.

İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler:

BİNALİ YILDIRIM FRANSIZCA KONUŞTU

"Bir Fransız atasözü vardır bilirsiniz" diyen Binali Yıldırım "Son gülen iyi güler" atasözünü Fransızca söyleyerek, Okan Bayülgen'i şoke etti.

YILDIRIM AŞIK VEYSEL TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİ

Binali Yıldırım, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini de seslendirerek büyük beğeni topladı.