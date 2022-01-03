CHP'li başkanın torbacı çocukları

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03 Ocak 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 09:38:00

Oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık'ın aracında uyuşturucu yakalanan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık istifa etti!

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CHP aracında uyuşturucu çıktı, il başkanı istifa etti. CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde metamfetamin ile birlikte yakalandı.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, önceki gün partiye ait arabada uyuşturucu madde ile yakalandı. Metin Tamer Aşık'ın uyuşturucu ticaretinden, Çetin Aşık'ın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi. Konunun basında yer almasının ardından istifasını duyuran Mehmet Aşık, yaptığı yazılı açıklamada, il başkanlığına ait minibüsü, parti binasının yakınlarında park yeri olmadığı için kendi evlerinin önüne park ettiklerini belirtti

CHP'ye ait araçta, sentetik uyuşturucu bulundu.

ARACI İZİNSİZ ALMIŞLAR

Olayın yaşandığı gün, iki oğlunun minibüsün anahtarını kendinden izinsiz alıp yaşanan çirkin olaya sebebiyet verdiklerini ifade eden Aşık, şunları kaydetti: "Bu olayın sorumluluğunu alarak siyasi ahlakım, ilkeli duruşum ve en ufak bir hatayı kabul edemeyeceğimden, CHP İl Başkanlığı görevimden 31 Aralık 2021 cuma gününden itibaren istifa etmiş bulunuyorum."30 Aralık günü polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan CHP Osmaniye İl Başkanlığı'na kayıtlı 80 HH 110 plakalı minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, araçta bulunan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler : Mehmet Aşık CHP Osmaniye İl Başkanı Metin Tamer Aşık Çetin Aşık
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