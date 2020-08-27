27 Ağustos 2020 Perşembe 11:51:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 12:55:00
Öğretmenlerin mesleki eğitimiyle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki eğitimi ile ilgili olarak ''Ulusal ve uluslararası sertifikaların da bizim sistemimiz içinde değer bulmasını istiyoruz. Bu sertifikaların kredilendirilmesi için bir alt yapı oluşturuyoruz''dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki eğitimi ile ilgili olarak ''Ulusal ve uluslararası sertifikaların da bizim sistemimiz içinde değer bulmasını istiyoruz. Bu sertifikaların kredilendirilmesi için bir alt yapı oluşturuyoruz''dedi.
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