Öğretmenlerin mesleki eğitimiyle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki eğitimi ile ilgili olarak ''Ulusal ve uluslararası sertifikaların da bizim sistemimiz içinde değer bulmasını istiyoruz. Bu sertifikaların kredilendirilmesi için bir alt yapı oluşturuyoruz''dedi.