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26 Kasım 2020 Perşembe 07:32:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 07:32:00

Öğretmene büyük ayıp!

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"AK Parti'ye oy veren öğretmene öğretmen demem" sözleri tepki çeken Kılıçdaroğlu, dün de 'ahlaksızlık' imasında bulunarak, hakaret düzeyini iyice düşürdü.

TBMM’deki grup toplantısında “İktidarı destekleyen öğretmene, ben öğretmen demem” diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Sözlerimin arkasındayım” dedi. Dün İP Genel Başkanı Akşener ile görüşen Kılıçdaroğlu, hakaret içiren sözlerini sürdürdü: “Öğretmenler bize ahlakı öğretirler. ‘3600 ek göstergeyi ben istemiyorum, ben AK Parti’ye oy vereceğim’ diyen, o camianın insanı değildir. Öğretmenler bize dürüst olmayı öğretiyor. Hiçbir öğretmen hiçbir yalancıya sahip çıkmaz.”

HDP İLE YAPILAN ANAYASA TASLAĞINI REDDETTİLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener, İP Genel Merkezi’nde yaptıkları ortak basın açıklaması sırasında, HDP ile yapılan anayasa taslağı çalışmasını inkar etti. İki lider, taslak çalışmalarına katılanların açıklamalarına rağmen CHP-İP-HDP ve SP’nin ortak anayasa çalışması yaptığını kabul etmedi.

SENDİKALAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Akşam'ın haberine göre, Eğitim-Bir-Sen, Kılıçdaroğlu hakkında, “öğretmenlere aşağılayıcı, ayrıştırıcı ifadeler kullanarak hakaret ettiği” gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sendikadan yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun, öğretmenlerin iradelerini yaftaladığı, demokratik tercihlerini aşağıladığı ve tahkir edici bir üslupla öğretmenlere yönelik çirkin ifadeler kullandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kendi istediği gibi hareket etmediğini düşündüğü tüm öğretmenleri ötekileştiren, alenen aşağılayan, tahkir eden şahsın, bu çirkin fiili nedeniyle adalet önünde hesap vermesini istiyor, ayrıca kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Kutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadeleri kınıyoruz. Öğretmenliğe saygının, öğretmene ve öğretmenin iradesine saygı duymakla başlayacağını hatırlatıyor, kendisini bütün öğretmenlerimizden özür dilemeye davet ediyoruz.”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da “Öğretmenlerimizin siyasi tercihi bizim için kıymet unsuru değildir” dedi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ise ‘yoğunluğu nedeni ile’ yorum yapmadı.

Etiketler : Eğitim-Bir-Sen kemal kılıçdaroğlu öğretmen
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