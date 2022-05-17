ABD'den getirildi: 3 ''Chinook'' daha filoya katıldı

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17 Mayıs 2022 Salı 10:38:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 10:38:00

OGM, hava filosunu 7 'Chinook' ile güçlendirdi

Kaynak: AA

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Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hava filosunu güçlendiren OGM, ABD'den getirilen 3 "Chinook" tipi helikopteri daha teslim aldı. "Chinook" sayısı 7'ye çıkarken kalan 3 helikopterin de teslimat için yola çıktığı öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, OGM, orman yangınlarıyla mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor.

CMC Savunma Sanayi AŞ tarafından getirilmesi planlanan 10 Boeing Chinook tipi helikopterden 4'ü hafta sonu, 3'ü de dün Türkiye'ye ulaştı. Böylelikle getirilen "Chinook" tipi helikopter sayısı 7'ye çıkarken kalan 3 helikopterin de teslimat için yola çıktığı öğrenildi.

ABD'den getirilen Chinook, çift rotorlu, ağır tonajlı yangın söndürme helikopterleri olarak biliniyor. Dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yüksek hızıyla diğer helikopterlerden ayrılan Chinook, gövdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli "bambi" ismiyle bilinen su sepetleriyle en zorlu arazi şartlarında görev yapabiliyor.

Etiketler : ABD Chinook CMC Savunma Sanayi AŞ
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