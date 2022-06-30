VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin yeni planında dikkat çeken Türkiye detayı
Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor
Deniz kirliliğinin hızlı tespiti, tam donanımlı deniz uçağı ile yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin çocuk profilini çıkaracak
NATO Zirvesi, terörizm ve Kuzey Afrika konulu oturumla sona erdi
Konut başına 50 bin lira
Kolombiya'da Petro'nun zaferi ve Latin Amerika'da yükselen sol
Kırkpınar Er Meydanı'nda 661'inci buluşma
İngiltere, Ukrayna'ya 1 milyar sterlin ek askeri destek sağlayacak
FAO, gerçekleştirdiği projelerle dünya genelinde gıda güvenliğini sağlamayı hedefliyor
Alman şirketi Uniper Avrupa'daki gaz darboğazı nedeniyle devletten yardım istiyor
Ukraynalı tenisçi Tsurenko, savaş sırasında tenis oynarken 'suçlu' hissettiğini söyledi
Sanatçı Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser verdi
Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası açıklandı
Reyhanlı'nın faili zehir baronu Gezer Türkiye'ye getirildi
Erol Evcil operasyonundan yeni detaylar! Kasadan servet çıktı
Biden'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Macron'dan Başkan Erdoğan paylaşımı
Asgari ücrete ek zamda iki önemli mutabakat
Putin'den Finlandiya ve İsveç yorumu!
Erdoğan evine zaferle dönüyor
Arabesk gecesi
Yardımlara devam
Tekli heyecanı
30 Haziran 2022 Perşembe 13:13:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 13:13:00

Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Hüsnü Pınarbaşı, 16 yıl önce oğlunu kaybettiği ırmağın sel nedeniyle taşması sonucu, yapımı süren evini kaybetmekle karşı karşıya.

İlçede 4 gün önce başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle taşan Şeker Kanyonu'ndaki ırmak, Şeker köyünde yaşayan Hüsnü Pınarbaşı'nın yaşadığı 3 katlı eve ve tarım arazilerine zarar verdi.

Jandarma tarafından riskli olduğu için eşi Döndü ile 32 yıl önce başladıkları ve imkansızlıklar yüzünden hala yapımı süren evlerinden tahliye edilen Hüsnü Pınarbaşı, geçici olarak yakınlarının yanında kalıyor.

Aynı ırmakta 2006 yılında 26 yaşındaki çocukları Serdar Pınarbaşı'nı kaybeden baba Pınarbaşı, tabanı hasar gören evlerini kaybetme endişesi taşıyor.

"Evi çok zahmetle yapmıştım"

70 yaşındaki Hüsnü Pınarbaşı, AA muhabirine, eşiyle yaşadığı evi uzun yıllar alan uğraşın ardından kendisinin yaptığını anlattı.

Son selde zarar gören evlerini boşaltmak zorunda kaldıklarını aktaran Pınarbaşı, "Çok fena sel oldu, evin tabanını açtı. Evi çok zahmetle yapmıştım. Öğretmenliğim sırasında kahveye gitmedim, kumar oynamadım, tuğlasını kendim ördüm. Yıkılacak diye çok korktum, hala da korkuyorum. Evim yıkılmasın diye temeline taş atılması için devlet yetkililerinden yardım istiyorum." dedi.

Şu anda evine girip kalamadığını dile getiren Pınarbaşı, Vali, Vali Yardımcısı, Milletvekilleri ve Kaymakamın yanına gelerek destek olduğunu kaydetti.

"Yıkılmasın diye temeline taş atılmasını istiyorum"

Pınarbaşı, tarım arazilerinin de hasar gördüğünü belirterek, "Tarım arazilerim tamamen gitti, sular altında kaldı. Mısır, fasulyem vardı, seralarım vardı. Hurma ağaçlarım vardı, yıkılmış ve çamurun altında kalmış. Çok zararım var." diye konuştu.

Oğlunu ırmakta kaybettiğini anlatan Pınarbaşı, "Oğullarımdan birisinin cesedini ırmakta bulduk, acısı hala taze." dedi.

Pınarbaşı, devlet yetkililerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Etiketler : SEL IRMAK EV DÖNDÜ Hüsnü Pınarbaşı
7 yıllık evlilikte kriz

7 yıllık evlilikte kriz
Eleştiriye rağmen müziğe devam

Eleştiriye rağmen müziğe devam
80'ler gecesi

80'ler gecesi
plajda spor

plajda spor
Çikolata aşkına

Çikolata aşkına
Çakal Melisa!

Çakal Melisa!
Yoğunluktan tarih belirleyemedik

Yoğunluktan tarih belirleyemedik
Renkli açılış

Renkli açılış
Sırrı hafta üç kez masaj

Sırrı hafta üç kez masaj

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX