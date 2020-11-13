Odun kırarak ailesini geçindiriyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarıyla yerinden ettiği 13 yaşındaki Ahmet Amero, 6 kardeşi ve ebeveyniyle eski bir çadırda barınırken, kardeşlerini okutabilmek ve ailesini geçindirmek için odun kırıyor. Lazkiye ilindeki Türkmendağı'nda bir çadırda yaşayan Ahmet Amero “Kardeşlerimin eğitimlerine devam etmeleri için her gün hasta babamla odun kırmaya gidiyoruz. Keşke ben de okuyabilsem. Ama durumumuz izin vermiyor” dedi.

