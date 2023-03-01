VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Scholz: Barışın mümkün olabilmesi için Rusya'nın adım atması gerekiyor
Almanya Savunma Bakanı: Ordumuz ülkeyi savunma gücüne sahip değil
Bakan Kurum'dan, Adıyaman'daki geçici yaşam alanına ilişkin paylaşım
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AB: Deprem felaketinde gösterdiğimiz dayanışma, AB-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa açabilir
Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerden...
Yunanistan'dan yurda sızmaya çalışan teröristler yakalandı
Türk Kızılay afet bölgesinde 93 milyon kişilik beslenme desteği sağladı
Fethiye'de öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için masa ve tabure üretiyor
Bakan Bozdağ: Felaketin yaşandığı andan itibaren adliye hizmetleri eksiksiz yerine getirilmiştir
"Erdal Bakkal" da depremzedelerin yardımına koştu
Bakan Karaismailoğlu: Bizim bundan sonraki görevimiz, derdimiz sizin normal bütün ihtiyaçlarınızı ka...
Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
Diyarbakır'da konteyner kent için içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sürüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Delhi'de mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Moral veren ziyaret
Her oyun afet bölgesine
En anlamlı hareket
Simge'den Icardi'ye kalpli yanıt
Evinde yangın çıkınca panik yapıp atlayan kişi yaşamını yitirdi
Pişkin hırsızdan ödül davası
Kordonciyan'dan anlamlı hareket
Instagram'ın yeni kraliçesi Selena
Ev sözünü tuttu
01 Mart 2023 Çarşamba 16:45:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 16:45:00

Obruk uzmanı Prof. Dr. Fetullah Arık: Depremler, bir obruğun çökmesini hızlandırabilir

Kaynak: AA

ABONE OL

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, "Depremler, bir obruğun çökmesini hızlandırabilir" dedi.

Konya Ovası'nda yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması gibi farklı jeolojik etkenlerle zeminin çökmesiyle oluşan obrukların depremlerden etkilenip etkilenmediğine yönelik çalışmalar uzmanlarca sürdürülüyor.

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, obrukların son çökme anını etkileyen birçok faktörün olduğunu söyledi.

Obruklarla ilgili uzun yıllardır incelemelerin devam ettiğini belirten Arık, "Özellikle yoğun yağışlı dönemden sonra üstteki tabakanın ağırlaşması, yer altında suyun rahat hareket edebileceği bir kanal oluşması, yüzeyin üzerine ağır bir yük konulması, yapay ya da doğal sarsıntılar, obruğun son çökme anını etkileyen faktörlerdir. Depremler de bu faktörlerden bir tanesidir. Depremler, bir obruğun çökmesini hızlandırabilir." diye konuştu.

"MODELLEME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Arık, 6 Şubat'taki depremlerden yaklaşık 20 gün sonra Konya'nın Karapınar ilçesinde 37 metre çapında ve 12 metre derinliğinde oluşan obruğun ölçümlerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Doğrudan depremle ilişkisini kurmak oldukça güç ancak bölgede birçok farklı obruğun oluşum zamanıyla deprem oluşum zamanlarını kıyasladığımızda, birkaç deprem oluşum zamanına denk gelen obruk oluşumu var. Obruk oluşumlarının zamanlarının net olarak bilinememesi nedeniyle bu ilişkiyi kurmak oldukça güç, şu anda modelleme çalışmalarımız devam ediyor. 2023 yılı içinde benzer soruların cevaplarını daha detaylı alabileceğimizi umuyorum."

Yöre halkından alınan bilgiye göre bazen depremlerle yakın dönemlerde obrukların oluştuğunu bildiklerini anlatan Arık, "Obrukların oluş zamanlarıyla ilgili kesin veriler olmadığı için en belirgin veriler olarak yöre halkından aldığımız bilgileri değerlendiriyoruz. Burada yaşayan vatandaşların beyanına göre buradaki obrukların depremlerle nispeten ilişkili olduğu ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Arık, sahada yaptıkları çalışmalarda faylar ve obruk oluşum koşullarını belirlediklerini dile getirerek, obruk oluşumuna duyarlı alanlarda jeofiziksel araştırmalar (elektrik özdirenç tomografisi vb.) yaparak olası boşluk, kırık, yarık gibi "yapısal süreksizlikler"in boyutlarını hesapladıklarını bildirdi.

Bölgelerde obrukların oluşum yerlerinin tespit edilmesi için birçok farklı yöntem denediklerini anlatan Arık, şunları kaydetti:

"Bölgede görmeye alışık olduğumuz kuyu şeklinde 700 civarında derin obruk var. Bunun yanı sıra 1800 civarında da çökme yapısı tespit edildi. Sığ derinlikte olanlar 1 metreden az derinliğe, diğerleri de 1 metreden daha yüksek derinliğe sahip. Bölge içindeki obrukların dağılımına baktığımızda en yaygın dağılım Karapınar bölgesinde, bunun yanı sıra Karatay ve Çumra'da, kuzeye gittiğimizde Yunak, Çeltik, Cihanbeyli, Kadınhanı ile Sarayönü'nde obrukların olduğunu biliyoruz."

Etiketler : deprem obruk konya fetullah arık konya ovası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX