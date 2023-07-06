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06 Temmuz 2023 Perşembe 15:46:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 15:46:00

O haber 24'e ait değil! Yalana güvenli macera arayışı...

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Vatandaşı kışkırtmayı hedefleyen düzmece bir haber 24 TV markası üzerinden meşrulaştırılmak istendi. Oysa ne tecavüze uğrayıp, bıçaklanan bir kurban vardı ne de 24 TV böyle bir haber yayınlamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Genel seçimleri öncesi, "Ben, iktidara gelir gelmez tüm mültecileri ülkelerine göndereceğim. Nokta." demişti. Halk şovenist söylemlere prim vermedi. Irkçılık, 28 Mayıs mağlubiyetiyle birlikte sandığa gömüldü.

FRANSA'DAKİ OLAYLARDAN FEYZ ALIP YENİDEN UMUTLANDILAR

Sığınmacılar üzerinden sokakları kışkırtmak isteyenler yeniden devreye girdi. Kocaeli Dil Ovasın'daki olaylar bir denemeydi ama orada sınırlı kaldı. Mahalle sakinlerinden birinin evinin Suriyeliler tarafından basıldığı iddiası gerçek dışıydı. Provokarif yalan haberlerin artık eski gibi etkili olamayışı sebebiyle bu gelişme de etkili olmamıştı. Haberin kaynağına dikkat eden vatandaşlar artık çok daha temkinli ve bilinçli. Dil Ovasın'daki köpürtmenin lokal kalması da bunun kanıtlarından biriydi.

O HABER 24'E AİT DEĞİL

Eskisi gibi itibar görmeyen manipülatörlerin yeni bir yöntem denediği anlaşılıyor. İşte 24'ün adı da bu çabalardan birine alet edilmek istendi. Vatandaşı kışkırtmak isteyen düzmece bir haber 24 markası üzerinden meşrulaştırılmak istendi. Oysa ne tecavüze uğrayıp bıçaklanan bir kurban vardı ne de 24 böyle bir haber yayınlamıştı.

Haberde gösterilen kaynak da baştan sona yalandı. Haberin 24 markasıyla verilmek istenmesinin sebebini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mağlubiyetini gerekçelendirirken açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, o gün aslında muhalif medya mecralarının operasyonel hale geldiğini ve sosyal medyanın güvenilirliğini yitirdiğini, etkileri kamyaınca da söylediklerinin değerini söylemek istemişti.

Görünen o ki manipülatörler de provokatif iddialarını daha inandırıcı paketle vatandaşa iletebilmek için güvenilir mecralara ihtiyaç duyuyorlar.

Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Genel seçimleri
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