Nurdağı'nda depremin 129. saatinde 4 kişi enkazdan kurtarıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, İHH, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Nurdağı ilçesindeki Akar Apartmanı enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan biri çocuk 4 kişiyle iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından kişiler, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremin 129. saatinde enkazdan çıkarılan 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.