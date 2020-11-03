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Numan Kurtulmuş'tan Viyana'ya taziye mesajı
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03 Kasım 2020 Salı 22:18:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 22:18:00

Numan Kurtulmuş'tan Viyana'ya taziye mesajı

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Viyana'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili yaptığı bir paylaşımında; "Viyana'da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi bildiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörün kanlı yüzünü Avusturya'da gösterdiğini bildirdi.

Terörün bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Viyana'da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi bildiriyoruz. Avusturya halkının başı sağ olsun. Dini, dili, milliyeti ne olursa olsun terör, insanlık suçudur. Terör örgütleri insanları inanç farklılıkları ile birbirine düşürmeyi, temelinde İslam düşmanlığını yaymayı amaçlamaktadır. Başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Dünyayı teröristlerin arkasındaki karanlık odaklara karşı birlik olmaya davet eden Kurtulmuş, "Tüm dünyayı, insanlığı hedef alan bu vahşi saldırılar karşısında 'ama', 'fakat' demeden sadece teröristlere değil onların arkasındaki karanlık odaklara karşı da birlik olmaya davet ediyoruz." mesajını paylaştı.

Etiketler : ak parti numan kurtulmuş sosyal memya viyana
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