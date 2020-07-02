02 Temmuz 2020 Perşembe 11:44:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 12:05:00
Numan Kurtulmuş'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: (İstanbul Sözleşmesi) Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: (İstanbul Sözleşmesi) Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır.
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