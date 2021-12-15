AK Parti'den çok önemli asgari ücret açıklaması!

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15 Aralık 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 15:00:00

Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia

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Katıldığı canlı yayında soruları cevaplayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. İşçi sendikalarının beklentileri geldi masaya. Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır. Şu aşamada rakam söylemek doğru olmaz. Müzakere devam ediyor.' dedi. Kurtulmuş 'Ekonomik OHAL' iddialarına ilişkinse, 'Saçma sapan bir iddiadır. Böyle bir şey söz konusu olmaz, düşünülemez. Hiç kimsenin aklından bu geçmesin.' ifadelerini kullandı.

CNN Türk'ün sorularını cevaplayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. Nihayetinde müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır.

4 BİN TL ÜSTÜ MÜ?

Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak.

Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.

"EKONOMİK OHAL İLAN EDİLEBİLİR" İDDİASI

Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin.

EK BÜTÇE İHTİYACI DOĞAR MI?

Zannetmiyorum. Hükümet sadece asgari ücretle ilgili değil memur ve emeklilerle ilgili baskıyı ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapacaktır. Bunlar vergi olarak dönmeyecek. Maalesef son dönemde ortaya çıkan döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle birtakım mallar olağanüstü pahalandı. Vatandaşın alım gücünün belli seviyede tutulması için gayret sarf ediliyor. Geçen seneki dönemle kıyaslandığında daha önemli hale geldi.

HAYAT TARZI ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Üniversitede öğrencilerle yapılan sohbette söylediğim bir sözdür. TÜİK, sorumlu ve Avrupa İstatistik Kurumu'na akredite olmuş Türkiye'deki tek kurumdur. TÜİK ya da başka kuruluşun itibarını korumak zorundayız. Kastettiğim şey ciddiyet. Ben hiç kimsenin hayat tarzı ile tercihleri ile dünya görüşüne sahip olmasını ayrıcalık olarak görmem.

TÜİK ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Matematik hesaplama içinde yapıyor. TÜİK'in açıkladığı hesaplara itibar etmek zorundayız. Devlet kurumlarının resmi raporlarına itibar etmek zorundayız ki ortada kafa karışıklığı kalmasın. Hissedilen doğru bu, bu tarafına katılıyorum ama ortada bir de resmi hesaplamalar var. Bu yöntemlerin hepsi test edilmiş, sınanmış yöntemlerdir.

DÖVİZ KURU

Geçen hafta yaptığım konuşmada iki cümle çekilerek algı operasyonlarının nasıl yapıldığına ders olarak okutulmak lazım. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçteki esas gaye nedir tezgahı dağıtmamaktır. Üretimi mutlaka korumamız lazım. Bunun için de dövizin yükselmesi dolayısıyla üreticilerin desteklere ihtiyacı var. Piyasadaki dolarizasyon seviyesini aşağıya indirmek için. Devletin tezgahı dağıtma diye verdiği parayı dövize yatırırsan bu sana devletin parayı niçin verdiğinin karşılığı değildir. Söylediğim şey budur. Yoksa 100 dolar, 200 dolar gitmiş vatandaşımız döviz almış, bu değildir. Çıkarcı davranan bir kesim... Bunların takip edilmesi lazım. Bunun üzerinden öyle kötü bir algı operasyonu yapmaya kalktılar ki söylediğim belli.

Etiketler : AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret
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