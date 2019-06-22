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22 Haziran 2019 18:00 | Cumartesi

Numan Kurtulmuş: Sandıklardan Binali Yıldırım çıkacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu millet, 23 Haziran'ın bir şekilde Türkiye'yi geriletmek isteyenler için bir fırsata dönüşmesine, asla izin vermeyecektir. 23 Haziran'da İstanbul'da sandıklardan AK Parti çıkacak, Binali Yıldırım çıkacak" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Söz de yetki de karar da milletindir. Millet ne derse baş göz üstüne diyeceğiz ve yarınki seçimlerin Türkiye ve İstanbul için hayır, bereket getirmesini temenni edeceğiz. 23 Haziran, Türkiye'de yeni bir dönüm noktası olacak ve İstanbul yeni ve güçlü hizmetlerle buluşarak yoluna koşar adım devam edecek. Bu millet, 23 Haziran'ın bir şekilde Türkiye'yi geriletmek isteyenler için bir fırsata dönüşmesine, asla izin vermeyecektir. 23 Haziran'da İstanbul'da sandıklardan AK Parti çıkacak, Binali Yıldırım çıkacak." dedi.

Kurtulmuş, Beylikdüzü'nde Haznevi ailesiyle bir araya geldiği buluşmada, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de gerekirse seçimin tekrar edilebileceğini veya oyların sayılabileceğini hatırlatarak, Amerika'da oylar yeniden sayılınca "demokrasi", Türkiye'de sayıldığı zaman "demokrasi dışı" olarak nitelendirildiğini belirtti.

31 Mart seçimlerde bazı yanlış hesap ve alavere dalaverelerin olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "YSK bunları görerek, seçimlerin yenilenmesi kararı aldı. Şimdi yarın seçimi yeniden yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Amerika, Türkiye'deki seçimleri yakinen takip ettiklerini ve not ettiğini söyledi. Biz de Amerika'nın bu tavrını not ettik, hiç öyle lafı eğmeden bükmeden söylüyoruz. Sanane İstanbul seçiminden. Bizim, almadığımız bir tek oyda gözümüz yoktur ancak aldığımız bir tek oya da kimsenin göz dikmesine müsaade etmeyiz, etmedik ve etmeyeceğiz. Söz de yetki de karar da milletindir. Millet ne derse baş göz üstüne diyeceğiz ve yarınki seçimlerin Türkiye ve İstanbul için hayır, bereket getirmesini temenni edeceğiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, iki adayın kıyas kabul etmeyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"(Beylikdüzü'nde dikili bir taşları yok.) diyen arkadaşlar var ama birkaç heykel diktiler biliyorum. 37 projenin birkaç tanesi yapılmadı. Şimdi Binali Bey'in ve AK Parti'nin yaptıkları ortada. İnşallah İstanbul halkı Binali Bey'den yana tercihini kullanacak, İstanbul hizmetten yana oyunu kullanacak. İstanbul bir dünya kenti olarak daha ileriye gidecek. Yeşil alanları, millet parkları ve kütüphaneleriyle İstanbul, bulunduğu seviyeden çok daha ileriye gidecek. 1994 öncesi İstanbul'u hatırlıyorum, Haliç'ten öyle bir koku gelirdi ki burnumuzun direği kırılırdı. Karşıdan karşıya geçerken paçalarımızı sıvardık, gazeteler gaz maskesi dağıtırdı. Bu anlamda hizmet konusunda CHP ile AK Parti'yi asla kıyaslamayız. Binali ile İmamoğlu'nun kıyaslamasını asla yapmayız. 23 Haziran, Türkiye'de yeni bir dönüm noktası olacak ve İstanbul yeni ve güçlü hizmetlerle buluşarak yoluna koşar adım devam edecek.

Bu seçim neden bu kadar önemli bir hale getirildi? Çok açık, emperyalist güçler güçlü bir Türkiye istemiyor. Ayakları üstünde duran kendi kendine yeten, güçlü bir Türkiye olmasını istemiyorlar. Güçsüz bir ülke olmasını istiyorlar. İşte AK Parti'ye kızmalarının nedeni budur. Recep Tayyip Erdoğan'a da kızdıkları nokta burasıdır. 'Sen misin dünya 5'ten büyüktür diyerek, dünya egemenlerine meydan okuyan, S-400 konusunda pazarlık yapıyoruz değil, pazarlık bitmiştir diyen sen misin?' İşte 23 Haziran'ı bir fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Eğer burada Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, Türkiye'nin büyük ve güçlü Türkiye istikametinde yürüyüşüne engel olmaya çalışırlarsa, Türkiye'ye istediklerini dayatabileceklerini zannediyorlar. Hayır, yanılıyorlar. Bu millet, 23 Haziran'ın bir şekilde Türkiye'yi geriletmek isteyenler için bir fırsata dönüşmesine, asla izin vermeyecektir. 23 Haziran'da İstanbul'da sandıklardan AK Parti çıkacak, Binali Yıldırım çıkacak."

Kurtulmuş, herkesi sandığa gitmeye ve oy kullanmaya davet ederek, "Bütün dostlarınızı uyarın. İstanbul'un daha da güçlenmesi için oylarımızı Binali Bey'e verelim. Cep telefonlarınızdaki İstanbul seçmeni olan dostlarınızı arayın ve desteklerini isteyin." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, daha sonra Beylikdüzü AK Parti İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti. 

(AA)

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