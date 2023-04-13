"Dönem sonunda inşallah tek haneli rakamları göreceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, açıklamalarında şunları kaydetti;

Bizim şöyle bir avantajımız var. Biz geleneksel olarak seçim bittikten sonra ertesi gün seçim çalışmalarına başlayan bir partiyiz. Yani parti teşkilatlarımız sürekli her zaman hazır. Yarın seçim olacakmış gibi hazır. Bu süreçte de 2021 yılının ekim ayından beri biz parti içinde bir gurupla birlikte bir strateji heyeti çalışıyor ve son 5-6 aydır da bir beyanname hazırlama heyeti çalışıyor. Bunların sonucu olarak '480 sayfalık neler yaptık, neler yapacağız' özetle önümüzdeki dönemde yapılacakların milletimize anlatılması. Yani hem fikri anlamda, siyasi anlamda hem teşkilat çalışmaları anlamıda çok yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktık. Aday tespitleri sırasında da fevkalade ciddi bir titizlikle aday tespitleri yapıldı.

Evvelsi akşam Sayın Cumhurbaşkanımız adaylarla birlikte depremzedelerle birlikte bir iftar yaptı. İftardan sonra herkes illerine dağıldı. Arkadaşlarımız hemen bugün birçok ilde haberlerini aldık aday tanıtım toplantıları yapıldı. Coşkulu katılımlar oldu. Biz şunu biliyoruz siyaset sahada yapılır. Klavye başında, masa başında ya da bir takım kapalı kapılar ardında siyaset yapılmaz. Onun için biz yüz yüze temasları siyasi fikriyatımızın da merkezine almış olan bir partiyiz. Yani hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir. Bu büyük değişi hiç bir zaman unutmayız. Halkın tek tek seçmenin gönlüne girebilmektir. Bu da sadece siyasal söylemle olabilecek bir dil değildir. Onun acısında, sevincinde, iyi gününde, kötü gününde her zaman yanında olabilmektir. Çarşısında, pazarında, yasında, halayında içinde olabilmektir. Bunu başarmış olan bir siyasi kadroyuz. Arkadaşlarımız şimdi zaten çok az kaldı bir ay bir süre kaldı. Bu süre içerisinde bütün gücüyle, bütün teşkilat mensuplarımız, adaylarımız, bizim bütün yakın çevremiz bu saha çalışmalarına devam edeceğiz. Sahada var olmayanın sandıkta var olması mümkün değildir.

Sahada var olmuş bir siyasi partiyiz ve inşallah Türkiye'nin en ucra köşesine kadar arkadaşlarımız daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de gidecektir. Sandık gününde sandıklara sahip çıkmak, önce Türkiye'de demokratik standardı çok yüksek bir seçimi hep beraber gerçekleştirmek... Bunun en başta gelen özelliği de katılımın yüksek olmasıdır. Zaten bizim halkımız Türkiye demokrasisinin en güzel tarafı odur. Çok yüksek katılıma sahibiz. Genel seçimlerde ve yerel seçimlerde de. İnşallah çok yüksek katılımlı bir seçim olur. Bunun için milletimizin sandığa gitmesini teşvik etmek durumundayız. Sandık günü de sahadaki bu çalışmaları tamamladıktan sonra kampanya süresinde sandıklara sahip çıkacağız ve 14 Mayıs akşamı sandıklar açıldığında Türkiye Yüzyılı'nın kapısını bu millet sonuna kadar açmış olacaktır. Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçerek, AK Parti'yi de açık ara Meclis'te birinci parti yaparak, Cumhur İttifakı'nı da parlamentonun çoğunluğunu sağlamış bir vaziyette Meclis'e göndererek seçim noktalanacaktır.

Ayrıntılar gelecek...