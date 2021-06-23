Normalleşmede 'Delta'ya dikkat!

"Salgınla mücadelede Alfa, Beta, Gama, Delta varyantları İngiltere ve İsrail başta olmak üzere yeni normal yaşama geçişi güçleştiriyor.Aşılamadaki rekorla yeni bir dalgaya neden olmasını önleyebiliriz. Yeni normalde kontrolü kaybedersek Kovid'e karşı hassas olan kesimleri riske atarız. İki doz aşının sadece hastalığın ağır formlarından koruduğunu unutmamak gerekiyor. 3K hâlâ çok riskli; Kapalı mekânlar, kalabalık ve kötü havalandırma. Vatandaşlarımızın şehir, ülke vb. yer değişikliği yapan kişilerle temas etmemesine özen göstermesi gerekiyor. Seyahatlerde konaklama yapılacaksa turizm işletmelerinin sertifikasyonundan önlemlere uyulduğundan emin olmakta fayda var. Yurt dışından gelenlerle yakın temastan kaçınmalıyız."

KALABALIĞA GİRMEYİN

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner: "Delta varyantı orijinal Kovid'den 2 kat; İngiltere mutasyonundan %60 daha bulaşıcı. Şu anda 3 ülkede (İngiltere; Rusya; Portekiz'de) dominant varyant haline gelmiş durumda. Özellikle aşılanmamış kişilerde hızla yayılıyor. Normalleşmeyle birlikte bireysel tedbirler çok daha büyük önem kazandı. Açık havada bulaş riskinin 19 kat daha düşük olduğunu biliyoruz. Fiziksel mesafeye mümkün olduğunca dikkat etmeliyiz. Uçak, otobüs gibi toplu taşımalarda maske takmaya devam etmeliyiz. Tatil boyunca mümkün olduğunca kalabalık aktivitelerden kaçınmalıyız."

2 AY ÇOK TEMKİNLİ OLMALIYIZ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, birçok ülkede baskın hale gelen Delta varyantına karşı uyardı: "Türkiye'de kısa bir süre sonra Delta varyantı baskın hale gelebilir. Bu varyant aşılardan da kaçabiliyor. En etkili mRNA aşısının bile (bu varyanta) etkinliği %75. Bu nedenle ülkemizde nüfusun %70'inde iki doz aşılar tamamlanmadan toplumda bu kadar rahatlama olmasını riskli buluyorum. Ekimde rahat etmek istiyorsak 2 ayı temkinli geçirmeliyiz."

İNGİLTERE VE RUSYA'DA DELTA PİKİ

Delta varyantı Hindistan'da ortaya çıkan çift mutasyonu içeriyor. Hindistan'ı kasıp kavuran varyant Avrupa'ya da sıçradı. En son İngiltere'de Delta varyantı olan vakaların sayısı 11 bin, Rusya'da ise 18 bine ulaştı. Türkiye'deki vakaların %90'ına yakınını İngiltere varyantı oluşturuyor. Delta varyantlı vakanın ise 77 olduğu öğrenildi. Yeni varyantın özellikleri ise şöyle:

* Diğer varyantlara oranla %60 daha bulaşıcı, antikorlardan kaçabilme özelliğine sahip.

* Belirtileri; mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı. Tat ve koku kaybı daha arka planda.

* Aşılanmadığı için gençleri daha çok tehdit eden varyant ağır soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

* Sinovac'ın bu varyanta karşı etkinliğiyle ilgili veri sadece Singapur'da var. Aşı virüse karşı 25'te 1 etkili. Uzmanlar yeni varyant için "3. doz şart" diyor.

* Pfizer-BioNTech ise ilk dozdan sonra yüzde 36, iki dozdan sonra yüzde 88 etkili.

AŞI OLMAYANA BULAŞIYOR

Prof Dr. Güner Sönmez: "Orijinal virüste bir kişi 2.2 kişiye bulaştırıyordu, Delta varyantı ise 5-8 kişiye. Vaka daha çok tek doz aşı olmuş veya aşı olmamış insanlarda görülüyor. İstatistikler Delta varyantı taşıyan kişilerin hastaneye yatış sürelerinin daha kısa olduğunu ve hastalık seyrinin de ağır geçmediğini gösteriyor.

SAVUNMASIZ OLANLAR HEDEF

Birçok ülkede baskın hale gelen Delta varyantı ile ilgili açıklamada bulunan DSÖ, söz konusu mutasyonun en savunmasız insanları seçtiğini belirtti. DSÖ direktörlerinden Dr. Mike Ryan, "Varyant, ciddi şekilde hastalanacak, hastaneye yatırılacak ya da hayatını kaybedebilecek insanları bulma potansiyeline sahip" dedi.